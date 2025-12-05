La neige revient dans Escape from Tarkov, préparez-vous pour un hiver mortel

Battlestate Games a confirmé la date de retour de la neige dans Escape from Tarkov. Dès le 10 décembre, les paysages du jeu seront recouverts d'un manteau blanc, apportant des changements esthétiques majeurs mais aussi de nouveaux défis tactiques qui font plaisir aux joueurs.
Battlestate Games a officiellement confirmé la date du retour de la neige dans son célèbre jeu de tir et d'extraction
, Escape from Tarkov
. Préparez vos équipements d'hiver, car dès le 10 décembre, les environnements hostiles de Tarkov seront recouverts d'un épais manteau blanc. Cette mise à jour saisonnière, désormais une tradition, est à la fois attendue avec impatience par certains et redoutée par d'autres pour les changements profonds qu'elle impose au gameplay.
Un changement radical qui divise la communauté
L'arrivée de la neige dans Escape from Tarkov est un événement qui ne laisse personne indifférent
. Pour une partie des joueurs, il s'agit d'une amélioration esthétique majeure qui plonge le jeu dans une ambiance hivernale unique et magnifique
. Les paysages transformés offrent une nouvelle perspective sur des cartes pourtant bien connues.
Pour d'autres, cependant, cette modification se transforme en un véritable cauchemar tactique. Le principal point de friction réside dans l'audio : le bruit des pas dans la neige est si fort qu'il rend les déplacements discrets presque impossibles
, trahissant la position de chaque joueur à des dizaines de mètres à la ronde. De plus, la plupart des tenues de camouflage deviennent obsolètes sur ce fond blanc immaculé, obligeant les joueurs à revoir entièrement leur équipement pour ne pas devenir des cibles faciles. Entre l'amour de l'esthétique et la haine de la contrainte tactique, la communauté est chaque année profondément partagée.
L'annonce a été faite par Nikita Buyanov, le dirigeant de Battlestate Games, via une publication sur les réseaux sociaux. Il a simplement confirmé que la neige arriverait le 10 décembre, mettant fin aux spéculations des joueurs qui attendaient cette transition saisonnière.
Une mécanique saisonnière bien huilée
La neige n'est pas qu'un simple ajout ponctuel. Elle s'inscrit dans un cycle saisonnier complet que Battlestate Games a mis en place pour renforcer l'immersion
. Tout au long de l'année, les joueurs voient l'environnement de Tarkov évoluer
, passant des couleurs vives de l'été aux teintes orangées de l'automne, avant de plonger dans le froid de l'hiver puis de renaître au printemps.
Ces changements ne sont pas uniquement visuels. Ils affectent le feuillage, les sons ambiants et les conditions météorologiques, forçant les combattants à s'adapter en permanence. L'arrivée de la neige est sans doute la transition la plus marquante, car elle modifie directement les règles de l'engagement
, privilégiant la patience et une connaissance parfaite des sons.
Que vous soyez un partisan de cet hiver virtuel ou un détracteur, une chose est sûre : Tarkov ne sera plus le même à partir du 10 décembre
.
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