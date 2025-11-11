Escape from Tarkov victime d'un review bombing à sa sortie ? Son directeur réagit

Après des années d'accès anticipé, Escape from Tarkov prépare son arrivée officielle sur Steam dans quelques jours. Mais ce lancement va-t-il être impacté par un afflux de commentaires négatifs à cause d'un choix controversé ?
Escape from Tarkov est proposé depuis 2017 en accès anticipé sur PC. Mais cela changera dès le 15 novembre prochain avec les débuts officiels de la version 1.0 du titre. Si beaucoup attendaient ce lancement avec impatience, les joueurs qui ont acheté le titre lors de son accès anticipé sont plus mitigés.
En effet, Battlestate Games a confirmé que les joueurs ayant acheté Escape from Tarkov
pendant sa phase de bêta devront le racheter s'ils veulent continuer de jouer après le lancement de la version 1.0.
Cette décision pourrait conduire à un review bombing dans les heures suivant les débuts du jeu. Mais Nikitia Buyanov n'est pas inquiet face à ce possible scénario catastrophe.
Battlestate Games ne redoute pas les commentaires négatifs au lancement d'Escape from Tarkov
Dans un entretien accordé à PCGamesN
, le directeur d'Escape from Tarkov a déclaré être prêt à faire face à toutes les réactions des joueurs, y compris les plus négatives
.
Vous voyez, un grand nombre de personnes jouent à Tarkov depuis très longtemps. Et parmi ce grand nombre, il y a un petit pourcentage de gens qui nous détestent. Vont-ils aller faire un review bombing ? Eh bien, laissez-les aller de l'avant et le faire. Steam a ses propres protocoles pour gérer cela. Il y a des gens qui veulent nous bombarder - laissez-les nous bombarder, nous verrons ce qui ressortira de cette expérience.
Pour l'heure, l'objectif est clair pour les équipes de Battlestate Games : lancer officiellement le titre et « enfin donner aux joueurs du contenu de fin de jeu
».
Un accueil spécial réservé aux tricheurs pour la version 1.0
Si cette arrivée est très attendue, Escape from Tarkov est confronté depuis ses débuts à un autre problème de taille : la profusion de tricheurs. En vue du lancement de la version définitive, les développeurs ont annoncé qu'ils avaient préparé quelques surprises pour ces perturbateurs.
De plus, Battlestate Games a également prévu un portage sur consoles d'Escape from Tarkov
. Ce dernier est actuellement en développement, mais aucune date ou fenêtre de sortie n'a été communiquée.
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