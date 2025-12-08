Escape from Tarkov : Son créateur provoque la communauté avec un code pay-to-win

Nikita Buyanov a encore frappé. Le patron de Battlestate Games a promis monts et merveilles aux joueurs d'Escape from Tarkov via un code promo alléchant. Mais derrière la promesse d'un équipement de luxe se cache en réalité une blague savamment orchestrée qui a beaucoup fait parler.
Les relations entre les développeurs et leur communauté sont parfois tendues, mais l'humour reste le meilleur moyen de détendre l'atmosphère
. Sur Escape from Tarkov
, l'ambiance est souvent austère, dictée par la difficulté impitoyable du titre. Pourtant, Nikita Buyanov, la figure de proue du studio Battlestate Games, a décidé de briser cette glace avec une opération de communication plutôt ironique. Tout a commencé par une image alléchante postée sur les réseaux sociaux, laissant miroiter une richesse soudaine pour les mercenaires de Tarkov. Le teasing était parfait, jouant sur les désirs les plus profonds des joueurs en manque de roubles.
Une promesse trop belle pour être vraie
Sur son compte personnel Twitter
, le développeur a partagé un visuel qui avait tout pour faire saliver les vétérans comme les néophytes. On y distinguait clairement certains des objets les plus convoités de l'économie du jeu
: une optique thermique FLIR, un casque lourd Altyn, des piles de Bitcoins et même une caisse THICC, le Saint Graal pour le stockage dans l'inventaire. La légende suggérait l'arrivée imminente d'un code permettant d'obtenir ces merveilles. La communauté s'est immédiatement enflammée, spéculant sur la générosité soudaine du studio.
Lorsque le code a finalement été révélé, son nom aurait dû mettre la puce à l'oreille des joueurs les plus méfiants : « PAY2WIN
». Une référence ironique aux accusations récurrentes qui pèsent sur l'industrie du jeu vidéo, et parfois même sur Tarkov avec ses différentes éditions coûteuses. Mais l'appât du gain était trop fort, et des milliers de joueurs se sont précipités sur le launcher pour activer la récompense, pensant avoir touché le jackpot.
La douche froide : un arsenal de pacotille
La surprise fut totale, mais pas celle espérée. En lieu et place du trésor de guerre promis, les joueurs ont découvert ce qui s'apparente au pire bundle jamais distribué dans l'histoire du jeu
. Nikita a littéralement vidé les poubelles de Tarkov pour constituer ce pack. Au menu de ce festin de roi : le fameux TOZ, souvent considéré comme l'arme la plus inefficace du jeu, accompagné du Blicky, un pistolet jouet. Pour couronner le tout, le pack contenait l'un des sacs à dos les plus minuscules, un sachet de croûtons bon marché, une amorce de grenade sans la grenade qui va avec et une réplique de casque balistique qui n'offre aucune protection réelle.
Il est rare de voir les développeurs d'un jeu de tir aussi hardcore se permettre ce genre de plaisanterie. Si certains joueurs auraient pu se sentir lésés, la majorité a salué la blague avec le sourire
.
Mais dans ce cas précis, la valeur marchande du butin frôle le néant absolu. Cette petite blague intervient dans un contexte où Battlestate Games a multiplié les distributions de codes récompenses ces derniers temps, souvent avec du contenu bien plus utile après la sortie de la 1.0. Ce pied de nez rappelle que malgré la tension des raids et la perte d'équipement, Escape from Tarkov reste avant tout un jeu
. Reste à savoir si vous garderez précieusement votre Blicky en souvenir de ce jour où Nikita a piégé tout le monde.
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