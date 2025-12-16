Escape From Tarkov annonce 1 million de copies vendues, et offre un cadeau aux joueurs

Un mois après sa sortie officielle en version 1.0, Escape From Tarkov confirme son statut de phénomène. Battlestate Games dévoile des chiffres de ventes impressionnants et des statistiques surprenantes sur la difficulté du titre, tout en offrant une récompense généreuse à sa communauté fidèle.
L'attente aura été longue, s'étalant sur plus d'une décennie de développement, de bêtas et de phases d'accès anticipé, mais la patience des joueurs a finalement payé. Depuis le 15 novembre 2025, la version 1.0 d'Escape From Tarkov est disponible sur PC
, marquant l'aboutissement d'un des projets les plus ambitieux du jeu de tir tactique. Un mois jour pour jour après ce lancement historique, le studio Battlestate Games a pris la parole pour dresser un premier bilan chiffré
, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'engouement ne faiblit pas, bien au contraire.
Un succès commercial foudroyant pour la version 1.0
Dans une communication officielle publiée sur le réseau social X
, les développeurs ont fièrement annoncé que le titre avait dépassé la barre symbolique du million de copies vendues
. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée en seulement trente jours suivant le déploiement de la version finale. Ce chiffre vient consolider la position de leader du jeu dans le genre de l'extraction shooter, un marché pourtant devenu très concurrentiel ces dernières années.
Mais au-delà des ventes, ce sont les habitudes de jeu qui retiennent l'attention. La communauté, connue pour son dévouement quasi obsessionnel, a cumulé un temps de jeu vertigineux de 135 millions d'heures dans la région inhospitalière de Norvinsk
.
Une difficulté extrême confirmée par les chiffres
Si le nombre de ventes est élevé, le nombre de joueurs ayant réellement « terminé » le jeu reste, lui, confidentiel
. Battlestate Games a révélé une statistique qui risque de faire débat sur l'équilibrage ou la pureté hardcore du titre : à ce jour, seulement 500 joueurs ont réussi à s'échapper définitivement de Tarkov
, atteignant ainsi l'une des multiples fins du scénario. Rapporté au million d'acheteurs, ce ratio est infime et témoigne de l'exigence brutale du gameplay. Loin d'être une promenade de santé, le titre conserve son ADN punitif qui fait tout son charme et sa réputation
.
Un cadeau généreux pour les fêtes
Pour remercier la communauté de sa fidélité et célébrer ce cap du million, les développeurs ne sont pas venus les mains vides. Un code promotionnel
a été mis à disposition de l'ensemble des joueurs. En saisissant le code ONEMILLIONPLUS
directement dans le lanceur du jeu, chaque utilisateur se verra créditer instantanément d'un million de Roubles in-game.
Une somme coquette qui permettra sans doute aux vétérans comme aux néophytes de s'équiper convenablement pour tenter, eux aussi, de faire partie du cercle très fermé des évadés de Tarkov avant la fin de l'année. Et si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.
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