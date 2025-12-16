Escape From Tarkov annonce 1 million de copies vendues, et offre un cadeau aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 décembre 2025 à 11h32
Un mois après sa sortie officielle en version 1.0, Escape From Tarkov confirme son statut de phénomène. Battlestate Games dévoile des chiffres de ventes impressionnants et des statistiques surprenantes sur la difficulté du titre, tout en offrant une récompense généreuse à sa communauté fidèle.
Escape From Tarkov annonce 1 million de copies vendues, et offre un cadeau aux joueurs
L'attente aura été longue, s'étalant sur plus d'une décennie de développement, de bêtas et de phases d'accès anticipé, mais la patience des joueurs a finalement payé. Depuis le 15 novembre 2025, la version 1.0 d'Escape From Tarkov est disponible sur PC, marquant l'aboutissement d'un des projets les plus ambitieux du jeu de tir tactique. Un mois jour pour jour après ce lancement historique, le studio Battlestate Games a pris la parole pour dresser un premier bilan chiffré, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'engouement ne faiblit pas, bien au contraire.

Un succès commercial foudroyant pour la version 1.0

Dans une communication officielle publiée sur le réseau social X, les développeurs ont fièrement annoncé que le titre avait dépassé la barre symbolique du million de copies vendues. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée en seulement trente jours suivant le déploiement de la version finale. Ce chiffre vient consolider la position de leader du jeu dans le genre de l'extraction shooter, un marché pourtant devenu très concurrentiel ces dernières années.
Mais au-delà des ventes, ce sont les habitudes de jeu qui retiennent l'attention. La communauté, connue pour son dévouement quasi obsessionnel, a cumulé un temps de jeu vertigineux de 135 millions d'heures dans la région inhospitalière de Norvinsk.

Une difficulté extrême confirmée par les chiffres

Si le nombre de ventes est élevé, le nombre de joueurs ayant réellement « terminé » le jeu reste, lui, confidentiel. Battlestate Games a révélé une statistique qui risque de faire débat sur l'équilibrage ou la pureté hardcore du titre : à ce jour, seulement 500 joueurs ont réussi à s'échapper définitivement de Tarkov, atteignant ainsi l'une des multiples fins du scénario. Rapporté au million d'acheteurs, ce ratio est infime et témoigne de l'exigence brutale du gameplay. Loin d'être une promenade de santé, le titre conserve son ADN punitif qui fait tout son charme et sa réputation.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un cadeau généreux pour les fêtes

Pour remercier la communauté de sa fidélité et célébrer ce cap du million, les développeurs ne sont pas venus les mains vides. Un code promotionnel a été mis à disposition de l'ensemble des joueurs. En saisissant le code ONEMILLIONPLUS directement dans le lanceur du jeu, chaque utilisateur se verra créditer instantanément d'un million de Roubles in-game.

Chargement du sondage...

0 votant

Une somme coquette qui permettra sans doute aux vétérans comme aux néophytes de s'équiper convenablement pour tenter, eux aussi, de faire partie du cercle très fermé des évadés de Tarkov avant la fin de l'année. Et si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement
Escape from Tarkov 29 septembre 2026

Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement

Battlestate Games veut voir les joueurs d'Escape from Tarkov s'affronter sans pitié. Pour dynamiser le mode saisonnier Kord Breach, le studio déploie un événement temporaire qui multiplie massivement l'expérience gagnée lors des éliminations. Une occasion parfaite de faire progresser votre passe de combat à vitesse grand V.
Escape From Tarkov Codes (Octobre 2026)
Escape from Tarkov 29 septembre 2026

Escape From Tarkov Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Pourquoi le créateur d'Escape from Tarkov veut financer les jeux que personne ne veut
Escape from Tarkov 22 septembre 2026

Pourquoi le créateur d'Escape from Tarkov veut financer les jeux que personne ne veut

Le studio derrière Escape from Tarkov se lance dans l'édition avec une mission claire, celle de financer des projets jugés trop risqués par l'industrie. Nikita Buyanov, patron de Battlestate Games, souhaite soutenir des idées novatrices pour bousculer un marché qu'il estime aujourd'hui trop formaté.

commentaire (0)