Escape from Tarkov : 40 000 joueurs bannis en 2020, le studio fait le point sur les nouveautés à venir

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 34,29 €

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Même s'il est jouable depuis 2017, Escape from Tarkov a connu un intérêt massif en début d'année 2020, notamment grâce aux nombreux streamers qui ont partagé leur partie sur Twitch. De ce fait, une multitude de joueurs ont voulu tenter l'expérience, et parmi eux, plusieurs utilisateurs malveillants. Si certains passent malheureusement entre les mailles du filet,, comme l'indique Nikita Buyanov, COO du studio, sur Reddit . Battlestate Games encourage d'ailleurs les joueurs à continuer de signaler les potentiels tricheurs, pour leur permettre de les bannir plus facilement si tel est le cas.Celui-ci profite de l'occasion pour faire le point sur les nouveautés à venir dans Escape from Tarkov. Ainsi, en plus des nombreuses améliorations et optimisations de prévues,, pour éviter les déconnexions impromptues. Pour apporter de la diversité dans l'expérience de jeu,. La carte annoncée cet été, Street of Tarkov, est toujours en cours de développement, tout comme la première version de Scav Karma. Enfin, bonne nouvelle pour certains,avec l'arrivée d'un boss scav et une extension.Toutes ces nouveautés seront peu à peu introduites en 2021, sans plus de détails pour le moment, si ce n'est que Battlestate Games compte bel et bien améliorer l'expérience d'EFT, qui passera prochainement en version 12.10. Si vous souhaitez tenter l'expérience, sachez que note partenaire