Escape from Tarkov 2 ? La fin du jeu ouvre des possibilités incroyables pour la suite

Après des années d'attente, la version 1.0 d'Escape from Tarkov livre ses secrets. Un streamer chinois a débloqué la meilleure fin du jeu, une conclusion spectaculaire qui suggère fortement l'arrivée d'une suite ou d'un DLC majeur pour le célèbre jeu de tir et d'extraction.
Après des années d'attente, la version 1.0 d'Escape from Tarkov livre ses secrets
. Un streamer chinois a débloqué la meilleure fin du jeu, une conclusion spectaculaire qui suggère fortement l'arrivée d'une suite ou d'un DLC majeur pour le célèbre jeu de tir et d'extraction.
Une conclusion attendue par toute une communauté
Depuis sa sortie en version 1.0 à la mi-novembre, Escape from Tarkov a enfin atteint le statut de jeu terminé
. Cette étape majeure s'est accompagnée d'une toute nouvelle campagne scénarisée, considérée comme le défi ultime pour les vétérans du jeu. Depuis des semaines, les joueurs les plus talentueux du monde entier se sont lancés dans une course effrénée pour être les premiers à voir le générique de fin
.
Le premier à avoir terminé la campagne en mode PvP fut le streamer Tigz, rapidement suivi par d'autres. Cependant, Battlestate Games a officiellement reconnu le joueur Tsukinogi comme le premier au monde à avoir complété l'aventure en mode PvE
. Mais une autre prouesse, bien plus significative, vient d'être accomplie : le déblocage de la meilleure fin possible, un exploit réalisé par un joueur chinois
.
La fin « Sauveur », un dénouement explosif
C'est sur la plateforme BiliBili
que le streamer Youmoxiangche, connu en jeu sous le pseudonyme NeverPlayScav, a partagé une vidéo d'une heure montrant son parcours tendu à travers la zone du Terminal. Son objectif : débloquer ce que beaucoup considèrent comme la meilleure des quatre fins d'Escape from Tarkov.
Dans cette fin dite Sauveur, le personnage du joueur parvient à s'extraire et est accueilli à bord du bateau ZUBR après avoir combattu des vagues de Scavs et de soldats des factions RUAF et Black. Alors qu'il monte à bord, le capitaine du navire tente de l'assassiner
, mais il est sauvé in extremis par un soldat allié de la RUAF. Ce dernier l'assure qu'il n'y a plus que des alliés à bord, tandis que d'autres corps sont jetés dans la rivière.
Vers un Escape from Tarkov 2 ?
C'est alors que le final prend une tournure apocalyptique. Des avions de chasse survolent la zone et larguent ce qui semble être une ogive nucléaire sur la ville de Tarkov. « On s'est tiré juste à temps
», lance le soldat. L'écran devient noir, et le personnage reçoit une bague unique. Le soldat prononce alors des mots qui résonnent comme une promesse pour l'avenir :
Ce qui compte, c'est que nous sommes en vie, et maintenant nous allons nous occuper de ces salauds de TerraGroup. Le monde entier connaîtra la vérité.
Cette conclusion est plus qu'une simple fin
À partir de maintenant, nous décidons de notre propre destin.
, elle ouvre la porte à une suite. Le studio Battlestate Games a déjà confirmé travailler sur d'autres titres dans l'univers de Tarkov et que des DLC arriveraient maintenant que la version 1.0 est disponible. Cette fin pourrait bien être le premier indice concret de ce qui attend les joueurs dans le futur de cette licence exigeante et impitoyable
.
commentaire (0)