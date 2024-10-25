Dying Light 2 : Profitez de ce boost temporaire pour votre personnage

Transformez les poings de votre héros en armes redoutables avec l'altération Wrestlemaniac, disponible pendant quelques jours seulement dans Dying Light 2.
Dans Dying Light 2
, il est fréquent d'utiliser des haches, des battes, des arbalètes, des armes à feu et même des os pour éliminer les zombies. Si combattre à mains nues peut être très tentant, cette technique était souvent mise de côté par les joueurs car elle inflige peu de dégâts. Cependant, les amateurs de combats en mêlée et de salades de phalanges peuvent se changer en personnage de film d'action pendant quelques jours. Techland a en effet ajouté un boost temporaire qui renforce le combat au poing dans Dying Light 2.
Les dégâts faits avec les pieds et les poings augmentés dans Dying Light 2
Baptisée Wrestlemaniac (ou Fou de la lutte en français), cette altération permet aux joueurs et aux joueuses de tester la puissance des coups de poing et des coups de pied. Pour ressentir le frisson d'un affrontement digne d'un film, les dégâts effectués par le corps sont augmentés de manière significative.
Les béliers et les demi-volées causent également des dommages plus importants. De plus, les attaques peuvent être parées avec les poings
, et ce sans aucune restriction.
Enfin, l'altération Wrestlemaniac s'accompagne d'une augmentation des gains de niveau de légende.
Avec ce boost, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles compétences et bonus pour rendre leur héros toujours plus fort. Toutefois, cette amélioration très physique n'est disponible que jusqu'au 28 octobre à midi, heure française
. Alors si vous souhaitez combattre des hordes de zombies avec vos poings, n'attendez pas pour en profiter !
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