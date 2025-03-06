Retrouvez toutes les annonces faites à l'occasion de la NACON Connect du 6 mars 2025, le rendez-vous du studio pour présenter ses projets.
À l'instar de nombreuses autres sociétés, NACON
a pris l'habitude de mettre en avant ses projets par le biais d'une diffusion spéciale, et nous avons eu le droit à une belle présentation ce 6 mars, avec pas moins de dix jeux concernés.
Des annonces de nouveaux jeux, de nouvelles bandes-annonces, des mises à jour... il y en aura pour tous les goûts. Vous n'avez pas pu la voir ? Voici tout ce qui a été dévoilé lors de la NACON Connect du 6 mars 2025
.
Toutes les annonces de la NACON Connect du 6 mars 2025
- Cthulhu: The Cosmic Abyss
- Jeu parfait pour les amateurs de frisson, qui mettra en avant les enquêtes et l'aventure, naturellement inspiré de l'univers de Lovecraft.
- Styx: Blades of greed
- Retour de la licence avec un troisième opus, qui se veut plus ambitieux.
- RENNSPORT
- S'il est déjà disponible sur Steam, avec de mauvaises critiques, le titre a annoncé son arrivée sur consoles en 2025.
- Edge of Memories
- Après avoir dévoilé diverses informations, le JRPG a cette fois montré son gameplay.
- Test Drive Unlimited Solar Crown - Saison 3
- Nouvelle bande-annonce pour mettre en avant la troisième saison, qui sortira le 19 mars. La feuille de route a aussi été revue pour améliorer l'expérience, après les retours des joueurs.
- Dragonkin: The Banished
- NACON a évidemment profité de son événement pour rappeler que son hack 'n' slash venait d'arriver sur PC, en accès anticipé.
- RoboCop: Rogue City – Unfinished Business
- Après le succès de Rogue City, les joueurs pourront profiter d'une suite, avec quelques nouveautés, comme de nouveaux finish moves. Sortie prévue cet été, sur PC et consoles.
- Hell is Us
- Probablement le projet le plus ambitieux, Hell is Us a publié un nouveau trailer, pour faire monter la température avant sa sortie, le 4 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.
- The Mound – Omen of Cthulhu
- Découvrez un jeu d'horreur à la première personne, coopératif jusque 4 joueurs, dans lequel il faudra explorer une étrange jungle, à la recherche d'un puissant secret.
- Ravenswatch - Roméo & Juliette
- Nouvelle mise à jour annoncée, avec 2 héros, le couple très connu Roméo & Juliette. Ils arriveront gratuitement.
Vous pouvez consulter tout cela directement dans la rediffusion de l'événement ci-dessous.
commentaire (0)