Retrouvez toutes les annonces faites à l'occasion de la NACON Connect du 6 mars 2025, le rendez-vous du studio pour présenter ses projets.

Toutes les annonces de la NACON Connect du 6 mars 2025

Cthulhu: The Cosmic Abyss Jeu parfait pour les amateurs de frisson, qui mettra en avant les enquêtes et l'aventure, naturellement inspiré de l'univers de Lovecraft.

Styx: Blades of greed Retour de la licence avec un troisième opus, qui se veut plus ambitieux.

RENNSPORT S'il est déjà disponible sur Steam, avec de mauvaises critiques, le titre a annoncé son arrivée sur consoles en 2025.

Edge of Memories Après avoir dévoilé diverses informations, le JRPG a cette fois montré son gameplay.

Test Drive Unlimited Solar Crown - Saison 3 Nouvelle bande-annonce pour mettre en avant la troisième saison, qui sortira le 19 mars. La feuille de route a aussi été revue pour améliorer l'expérience, après les retours des joueurs.

Dragonkin: The Banished

NACON a évidemment profité de son événement pour rappeler que son hack 'n' slash venait d'arriver sur PC, en accès anticipé.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Après le succès de Rogue City, les joueurs pourront profiter d'une suite, avec quelques nouveautés, comme de nouveaux finish moves. Sortie prévue cet été, sur PC et consoles.

Hell is Us

Probablement le projet le plus ambitieux, Hell is Us a publié un nouveau trailer, pour faire monter la température avant sa sortie, le 4 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

The Mound – Omen of Cthulhu Découvrez un jeu d'horreur à la première personne, coopératif jusque 4 joueurs, dans lequel il faudra explorer une étrange jungle, à la recherche d'un puissant secret.

Ravenswatch - Roméo & Juliette Nouvelle mise à jour annoncée, avec 2 héros, le couple très connu Roméo & Juliette. Ils arriveront gratuitement.



À l'instar de nombreuses autres sociétés,a pris l'habitude de mettre en avant ses projets par le biais d'une diffusion spéciale, et nous avons eu le droit à une belle présentation ce 6 mars, avec pas moins de dix jeux concernés.Des annonces de nouveaux jeux, de nouvelles bandes-annonces, des mises à jour... il y en aura pour tous les goûts. Vous n'avez pas pu la voir ?Vous pouvez consulter tout cela directement dans la rediffusion de l'événement ci-dessous.