Dragonkin: The Banished dévoile un système de compétences innovant avec sa Grille Ancestrale

Eko Software et NACON présentent Dragonkin: The Banished, un hack 'n' slash au système de compétences révolutionnaire, la Grille Ancestrale, qui promet de redéfinir la personnalisation des builds. Le jeu sort bientôt, et il est temps d'en découvrir les détails.

La Grille Ancestrale : un puzzle stratégique pour personnaliser votre style de jeu

Un compagnon dragonnet pour pimenter vos aventures







Un Hack'n'Slash conçu par des passionnés pour les passionnés







Avant toutes choses, et dans le but de contextualiser, voici ce qu'il faut retenir de: ce Hack'n'Slash développé par les passionnés d'et édité parvous transporte dans un monde ravagé par des dragons, où chaque choix de compétence et de stratégie peut faire la différence.Avec un système de personnalisation unique basé sur la, des combats intenses et l'intégration d'un compagnon dragonnet stratégique, ce titre promet de renouveler le genre en offrant une expérience à la fois immersive et innovante.Maintenant que les bases sont posées, entrons directement dans le vif du sujet et voici en quoi le titre propose un concept atypique concernant les arbres de compétences. Dans Dragonkin: The Banished, le système de compétences repose sur une innovation audacieuse dénommée la. Cette interface unique évolue au fil de votre progression, offrant une flexibilité intéressante.Chaque classe du jeu possède sa propre, qui s'agrandit à mesure que votre personnage monte en niveau. Sur cette grille, vous placerez des, des pièces hexagonales que vous obtenez en butin. Ces fragments jouent un rôle crucial : certains contiennent des, que vous pouvez ensuite ajouter à votre barre d'actions, tandis que d'autres offrent desqui augmentent l'efficacité de vos attaques ou sortilèges.Ce système repose sur l'alignement des fragments pour maximiser leur synergie, transformant ainsi la progression en une expérience à la fois stratégique et intuitive. Plus vous avancez dans l'aventure, plus les fragments deviennent complexes et puissants, ajoutant une profondeur supplémentaire à la personnalisation. Ce n'est donc pas qu'un simple arbre de compétences, mais un véritable puzzle vivant qui s'adapte à votre progression et à vos choix stratégiquesCe mécanisme transforme la création de builds en une expérience de, où vos décisions auront un impact direct sur votre façon de jouer. Imaginez un puzzle qui devient de plus en plus complexe et puissant au fil de votre progression. C'est exactement ce que propose Dragonkin: The Banished.Dans ce monde corrompu par les dragons, vous ne serez pas seul. Votreajoute une couche supplémentaire de stratégie et d'immersion. Non seulement il s'intègre dans la Grille Ancestrale, mais il déclenche aussi des effets spéciaux qui peuvent renverser le cours des combats.En plus d'être une arme redoutable, le dragonnet reflète l'attention portée par l'équipe d'Eko Software à l'immersion et à la personnalisation. Les joueurs auront doncet adapter leur stratégie à la volée.L'équipe derrièrene cache pas son amour pour le genre. Ce système de compétences novateur a été conçu pour offrir une personnalisation poussée tout en restant accessible.pourront se plonger dans des heures deet d'optimisation de builds, tandis que les nouveaux venus trouveront un système intuitif et ludique.Finalement, pour les plus impatients,sera disponible en. Si vous êtes passionné par les jeux riches en personnalisation et en mécaniques profondes, ce titre promet de devenir un incontournable.