Dragonkin: The Banished : Plongez dans un univers de dragons et de défis épiques dès aujourd'hui

Alors que l'accès anticipé approche à grands pas, le studio EKO dévoile une feuille de route ambitieuse pour enrichir son action-RPG. Découvrez ce que vous réserve cette aventure épique et ce qui vous attend dans les mois à venir.

Une démo immersive pour découvrir l'essence du jeu

Des mécaniques innovantes pour des affrontements stratégiques

Un avenir riche en contenus et en aventures collaboratives







À la croisée des tendances et des inspirations du jeu vidéo

Les amateurs d'univers fantastique et de hack'n'slash trouveront bientôt matière à s'enthousiasmer avec ce nouveau titre du studioprévu en accès anticipé le 6 mars 2025 sur Steam. Le titre profite dupour se rendre plus facilement accessible et permettre aux joueurs désireux d'en savoir plus, de faire leurs premiers pas au sein de cet univers sombre et complexe.Dès maintenant et jusqu'au 3 mars, les joueurs PC peuvent découvrir le prologue où les héros, déjà aguerris, dévoilent leurs compétences avancées. Dans cette démo de, Trois personnages sont à choisir, chacun pouvant être accompagné par l'un des quatre dragonnets disponibles. La mystérieusese révèle comme un véritable hub évolutif offrant des options pour améliorer les équipements, interagir avec des personnages non joueurs et personnaliser l'expérience avant de se lancer dans des donjons regorgeant d'ennemis redoutables.L'une des mécaniques les plus intrigantes de ce jeu réside dans son système de compétences, la. En collectant des Fragments au fil de l'aventure, les joueurs débloquent de nouvelles compétences et modificateurs, leur permettant de créer des builds uniques et adaptés à leur style de combat. Chaque affrontement contre des boss ouexige une stratégie évolutive qui pousse à repenser chaque combat, rappelant l'approche novatrice adoptée par certains classiques du genre.Au lancement de l'accès anticipé, l'aventure débute sur la piste du redoutabledans un premier chapitre riche en défis. La fin de partie offre une variété de modes de jeu, notamment, la purification de donjons, des combats contre des boss et des affrontements customisés. Pour les passionnés de coopération, une future fonctionnalité en ligne permettra à quatre joueurs de partager des batailles épiques dès l'automne 2025, transformant laen un hub commun où chacun pourra optimiser ses builds et améliorer ses équipements.Ce titre s'inscrit dans une tendance actuelle où les jeux high-tech marient narration immersive et gameplay stratégique.démontre une fois de plus sa capacité à innover et à offrir une expérience bien au-delà du simple modèle classique, avec une feuille de route riche en ajouts tels que de nouveaux personnages, capacités et fonctionnalités. L'ensemble de ces éléments promet une aventure captivante et évolutive pour une communauté toujours plus exigeante et passionnée.Prêt à terrasser les créatures draconiques et à forger votre légende ?