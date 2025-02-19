Dragonkin: The Banished : Plongez dans un univers de dragons et de défis épiques dès aujourd'hui

Alors que l'accès anticipé approche à grands pas, le studio EKO dévoile une feuille de route ambitieuse pour enrichir son action-RPG. Découvrez ce que vous réserve cette aventure épique et ce qui vous attend dans les mois à venir.
Les amateurs d'univers fantastique et de hack'n'slash trouveront bientôt matière à s'enthousiasmer avec ce nouveau titre du studio Eko Software
prévu en accès anticipé le 6 mars 2025 sur Steam. Le titre profite du Steam Next Fest
pour se rendre plus facilement accessible et permettre aux joueurs désireux d'en savoir plus, de faire leurs premiers pas au sein de cet univers sombre et complexe.
Une démo immersive pour découvrir l'essence du jeu
Dès maintenant et jusqu'au 3 mars, les joueurs PC peuvent découvrir le prologue où les héros, déjà aguerris, dévoilent leurs compétences avancées. Dans cette démo de Dragonkin: The Banished
, Trois personnages sont à choisir, chacun pouvant être accompagné par l'un des quatre dragonnets disponibles. La mystérieuse Cité de Montescail
se révèle comme un véritable hub évolutif offrant des options pour améliorer les équipements, interagir avec des personnages non joueurs et personnaliser l'expérience avant de se lancer dans des donjons regorgeant d'ennemis redoutables.
Des mécaniques innovantes pour des affrontements stratégiques
L'une des mécaniques les plus intrigantes de ce jeu réside dans son système de compétences, la Grille Ancestrale
. En collectant des Fragments au fil de l'aventure, les joueurs débloquent de nouvelles compétences et modificateurs, leur permettant de créer des builds uniques et adaptés à leur style de combat. Chaque affrontement contre des boss ou des créatures aux capacités électrisantes et empoisonnées
exige une stratégie évolutive qui pousse à repenser chaque combat, rappelant l'approche novatrice adoptée par certains classiques du genre.
Un avenir riche en contenus et en aventures collaboratives
Au lancement de l'accès anticipé, l'aventure débute sur la piste du redoutable Seigneur Dragon de Poison
dans un premier chapitre riche en défis. La fin de partie offre une variété de modes de jeu, notamment des chasses à difficulté progressive
, la purification de donjons, des combats contre des boss et des affrontements customisés. Pour les passionnés de coopération, une future fonctionnalité en ligne permettra à quatre joueurs de partager des batailles épiques dès l'automne 2025, transformant la Cité de Montescail
en un hub commun où chacun pourra optimiser ses builds et améliorer ses équipements.
À la croisée des tendances et des inspirations du jeu vidéo
Ce titre s'inscrit dans une tendance actuelle où les jeux high-tech marient narration immersive et gameplay stratégique. Eko Software
démontre une fois de plus sa capacité à innover et à offrir une expérience bien au-delà du simple modèle classique, avec une feuille de route riche en ajouts tels que de nouveaux personnages, capacités et fonctionnalités. L'ensemble de ces éléments promet une aventure captivante et évolutive pour une communauté toujours plus exigeante et passionnée.
Prêt à terrasser les créatures draconiques et à forger votre légende ? Le compte à rebours est lancé et l'aventure vous attend.
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