Dragonkin: The Banished présente ses terres corrompues

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 12 février 2025 à 20h30
Dans Dragonkin: The Banished, l'humanité survit tant bien que mal face à une corruption draconique dévastatrice. Ce hack'n'slash signé Eko Software et NACON mise sur des combats brutaux, une progression stratégique et une immersion totale
Dragonkin: The Banished présente ses terres corrompues
Prévu en accès anticipé sur Steam dès le 6 mars 2025, le monde de Dragonkin se veut impitoyable. Il plonge les joueurs au cœur de territoires hostiles et d'une cité en ruine qui pourrait bien être leur dernier espoir. En ce sens, chaque région offre des défis spécifiques liés aux dragons qui y ont laissé leur empreinte :
  • Les Marais de Ja'Ksara et la Jungle de Kalah : infestés par le poison du Dragon vert.
  • Les Archipels de l'Ancien Monde : foudroyés par le sang du Dragon bleu et ses créatures électriques.
  • Delphaipolis : vestiges d'une capitale tombée, où la magie et le danger se côtoient.
  • Des donjons et lieux souterrains : parfaits pour les aventuriers en quête de butin et de défis endgame.
Chaque environnement influe sur le gameplay, forçant les joueurs à adapter leur équipement et leur style de combat.

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Montescail : bien plus qu'un simple refuge

Si le monde extérieur est impitoyable, Montescail, dernier bastion de l'humanité, est au cœur de la progression. Cette cité en ruine peut être reconstruite grâce à la Prospérité, gagnée au fil des aventures. Plus elle évolue, plus elle débloque de nouveaux marchands, améliorations et équipements pour optimiser son personnage.

Ce système pousse à une gestion stratégique de la ville, et le plus intéressant : les améliorations bénéficient à tous les personnages du joueur, ainsi qu'à ses amis lorsqu'ils rejoignent sa cité en ligne.

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Un accès anticipé prometteur

Dragonkin: The Banished veut proposer une expérience complète entre action, exploration et gestion de ressources. De plus, le jeu mise sur une progression unique, rendant les builds optimisés classiques difficiles à établir. Son « arbre de compétences », à la fois aléatoire et complexe, offre une liberté totale pour façonner son personnage selon son style de jeu. L'accès anticipé servira de test grandeur nature pour affiner le gameplay et enrichir le contenu au fil des mises à jour.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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