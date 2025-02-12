Dragonkin: The Banished présente ses terres corrompues

Dans Dragonkin: The Banished, l'humanité survit tant bien que mal face à une corruption draconique dévastatrice. Ce hack'n'slash signé Eko Software et NACON mise sur des combats brutaux, une progression stratégique et une immersion totale

Les Marais de Ja'Ksara et la Jungle de Kalah : infestés par le poison du Dragon vert.

: infestés par le poison du Dragon vert. Les Archipels de l'Ancien Monde : foudroyés par le sang du Dragon bleu et ses créatures électriques.

: foudroyés par le sang du Dragon bleu et ses créatures électriques. Delphaipolis : vestiges d'une capitale tombée, où la magie et le danger se côtoient.

: vestiges d'une capitale tombée, où la magie et le danger se côtoient. Des donjons et lieux souterrains : parfaits pour les aventuriers en quête de butin et de défis endgame.

Montescail : bien plus qu'un simple refuge

Un accès anticipé prometteur

Prévu en, le monde dese veut impitoyable. Il plonge les joueurs au cœur de territoires hostiles et d'une cité en ruine qui pourrait bien être leur dernier espoir. En ce sens, chaque région offre des défis spécifiques liés aux dragons qui y ont laissé leur empreinte :Chaque environnement influe sur le gameplay, forçant les joueurs à adapter leur équipement et leur style de combat.Si le monde extérieur est impitoyable,, dernier bastion de l'humanité, est au cœur de la progression. Cette cité en ruine peut être reconstruite grâce à la, gagnée au fil des aventures. Plus elle évolue, plus elle débloque de nouveaux marchands, améliorations et équipements pour optimiser son personnage.Ce système pousse à une gestion stratégique de la ville, et le plus intéressant :lorsqu'ils rejoignent sa cité en ligne.veut proposer une expérience complète entre action, exploration et gestion de ressources. De plus, le jeu mise sur une progression unique, rendant les. Son «», à la fois aléatoire et complexe, offre une liberté totale pour façonner son personnage selon son style de jeu. L'accès anticipé servira de test grandeur nature pour affiner le gameplay et enrichir le contenu au fil des mises à jour.