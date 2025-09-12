Gabe Newell avoue se faire insulter en jouant au jeu phare de Valve



le 12 septembre 2025 à 12h50 Publié par Florian Lelong le 12 septembre 2025 à 12h50

Être victime de flame en ligne est presque devenu une norme pour les joueurs, mais il semblerait que même Gabe Newell, cofondateur et président de Valve, n'y échappe pas. Le patron de Steam a révélé, avec humour, qu'il faisait régulièrement face à des insultes en jouant à l'un des titres les plus emblématiques de son studio.