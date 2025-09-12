Gabe Newell avoue se faire insulter en jouant au jeu phare de Valve

Être victime de flame en ligne est presque devenu une norme pour les joueurs, mais il semblerait que même Gabe Newell, cofondateur et président de Valve, n'y échappe pas. Le patron de Steam a révélé, avec humour, qu'il faisait régulièrement face à des insultes en jouant à l'un des titres les plus emblématiques de son studio.
Des insultes reçues… dans son propre jeu
À l'occasion du lancement de The International 2025, le tournoi annuel de Dota 2 qui a débuté le 11 septembre, Gabe Newell est apparu dans une vidéo pour parler du jeu
, de sa communauté et de la compétition. S'il a rappelé son attachement à l'univers de Dota 2, il a aussi évoqué un point plus surprenant : les insultes régulières qu'il reçoit en pleine partie.
On me dit de désinstaller le jeu, qu'il faut que je meure, ou encore que je suis un noob. Mais en réalité, c'est juste leur manière d'exprimer leur enthousiasme pour le jeu.
Malgré ces remarques, Gabe Newell affirme ne pas être affecté et considère ces piques comme une preuve de passion de la part des joueurs
. Il a également confié qu'il joue à Dota 2 tous les jours, notamment pour rester en lien avec sa communauté.
Un patron qui garde son humour
Connu pour sa proximité avec les fans et pour les nombreux mèmes dont il est la cible
, Gabe Newell ne semble jamais se prendre trop au sérieux. Ce n'est pas la première fois qu'il se prête au jeu de l'autodérision, et son approche face aux critiques illustre sa capacité à prendre du recul.
La communauté a accueilli cette anecdote avec amusement, soulignant l'ironie de voir le créateur de Dota 2
être la cible de critiques acérées dans son propre jeu. Pourtant, Gabe Newell semble y trouver un certain charme, transformant les insultes en un signe de vitalité et d'investissement de la part des joueurs
.
Un quotidien bien rempli
Si Dota 2
occupe une place importante dans son emploi du temps, Gabe Newell mène une vie particulièrement active. Dans une précédente interview avec un YouTuber, il expliquait travailler sept jours sur sept entre ses projets liés à Steam, l'intelligence artificielle ou encore la science. Lorsqu'il ne travaille pas, il s'adonne à des activités physiques comme le sport et la plongée sous-marine.
Pour lui, chaque journée est « super géniale
», et sa passion pour les créations de Valve reste intacte, plus de vingt ans après la fondation du studio.
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