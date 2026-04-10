La licence Don't Starve revient avec un nouvel opus, Don't Starve Elsewhere

Klei Entertainment n'en a pas fini avec Don't Starve et vient d'annoncer un nouvel jeu pour la franchise, Don't Starve Elsewhere.

Don't Starve Elsewhere annoncé avec un premier trailer

Des détails supplémentaires sur Don't Starve Elsewhere

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Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années, la licence Don't Starve n'a pas dit son dernier mot et compte bien proposer de nouvelles aventures à la communauté. Dans ce sens, Klei Entertainment a très récemment annoncé un nouvel jeu Don't Starve, soitDurant l'événement Triple-i Initiative, qui a eu lieu en début de soirée le jeudi 9 avril 2026,. Pour l'occasion,, qui nous donne un bref aperçu du monde impitoyable que les joueurs et les joueuses pourront explorer surMalheureusement, à l'heure actuelle, Klei Entertainment n'a pas partagé la date de sortie deet n'a pas apporté de précisions concernant les plateformes de jeu concernées. Nul doute que le studio communiquera à ce sujet en temps et en heure.Jouable aussi bien en solo qu'avec des amis en coopération,. Évidemment, il sera toujours question de survivre dans « un monde étrange et impitoyable, peuplé de magie, de monstres et de mystères, en ne comptant que sur votre ingéniosité (et tout ce que vous pourrez dénicher) ».Toutefois, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à quelques nouveautés. Ainsi, sur la page Steam du titre, Klei Entertainment a précisé que, qui a le droit à un monde généré de manière procédurale, proposera de nouveaux biomes « dotés de climats distincts » : « Affrontez les pluies torrentielles incessantes d'une forêt de séquoias, préparez-vous à des excursions glaciales en haute altitude et repoussez les créatures territoriales qui tentent de déclencher le tonnerre ».Reste à savoir quand nous pourrons embarquer pour cette nouvelle aventure périlleuse, et donc quand sortira