La licence Don't Starve revient avec un nouvel opus, Don't Starve Elsewhere

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 avril 2026 à 11h20
Klei Entertainment n'en a pas fini avec Don't Starve et vient d'annoncer un nouvel jeu pour la franchise, Don't Starve Elsewhere.
La licence Don't Starve revient avec un nouvel opus, Don't Starve Elsewhere
Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années, la licence Don't Starve n'a pas dit son dernier mot et compte bien proposer de nouvelles aventures à la communauté. Dans ce sens, Klei Entertainment a très récemment annoncé un nouvel jeu Don't Starve, soit Don't Starve Elsewhere.

Don't Starve Elsewhere annoncé avec un premier trailer

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Durant l'événement Triple-i Initiative, qui a eu lieu en début de soirée le jeudi 9 avril 2026, Klei Entertainment a créé la surprise en annonçant un tout nouvel opus pour sa licence phare, à savoir Don't Starve Elsewhere. Pour l'occasion, le studio de développement a partagé un premier trailer, qui nous donne un bref aperçu du monde impitoyable que les joueurs et les joueuses pourront explorer sur Don't Starve Elsewhere.

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Malheureusement, à l'heure actuelle, Klei Entertainment n'a pas partagé la date de sortie de Don't Starve Elsewhere et n'a pas apporté de précisions concernant les plateformes de jeu concernées. Nul doute que le studio communiquera à ce sujet en temps et en heure.

Miniature vidéo

Des détails supplémentaires sur Don't Starve Elsewhere

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Jouable aussi bien en solo qu'avec des amis en coopération, Don't Starve Elsewhere devrait reprendre les bases du gameplay de la licence. Évidemment, il sera toujours question de survivre dans « un monde étrange et impitoyable, peuplé de magie, de monstres et de mystères, en ne comptant que sur votre ingéniosité (et tout ce que vous pourrez dénicher) ».

Toutefois, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à quelques nouveautés. Ainsi, sur la page Steam du titre, Klei Entertainment a précisé que Don't Starve Elsewhere, qui a le droit à un monde généré de manière procédurale, proposera de nouveaux biomes « dotés de climats distincts » : « Affrontez les pluies torrentielles incessantes d'une forêt de séquoias, préparez-vous à des excursions glaciales en haute altitude et repoussez les créatures territoriales qui tentent de déclencher le tonnerre ».

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Reste à savoir quand nous pourrons embarquer pour cette nouvelle aventure périlleuse, et donc quand sortira Don't Starve Elsewhere.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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