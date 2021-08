DokeV n'est plus considéré comme un MMO précise Pearl Abyss

Just to clarify about #DokeV:



MMO

Open World Action Adventure — DokeV (@DokeVGame) August 25, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Initialement, et même dans les heures qui ont suivi sa présentation lors de la gamescom,, où le but est de capturer et collectionner Dokebis, petit nom des créatures qui peuplent ce monde. Néanmoins, Pearl Abyss, qui est le studio en charge de son développement, a tenu à clarifier la situation sur son compte Twitter,, le studio ayant fait le choix de simplement se diriger vers un monde ouvert d'action aventure. « DokeV a initialement été présenté comme un MMO, mais nous avons décidé de prendre une direction différente pour le jeu, qui est maintenant un monde ouvert d'action aventure pour la collecte de créatures ».Cependant, outre l'appellation et le fait que les joueurs seront probablement moins nombreux sur les serveurs,. Notez également que les activités seront très nombreuses et que plusieurs histoires seront racontées.Malheureusement,, mais nous devrions avoir une fenêtre de sortie très vite. Pearl Abyss, qui travaille aussi sur PLAN 8 , a annoncé que DokeV arriverait sur PC et consoles, sans plus de précisions.