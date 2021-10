DokeV : Les activités proposées seront diversifiées et encourageront l'esprit sportif

Comme il s'agit d'un monde ouvert, vous serez libre d'aller où vous le souhaitez. Vous pourrez profiter d'une grande variété d'aventures tout en explorant librement le monde qui vous entoure en compagnie de vos Dokebi. Ces voyages vous permettront de découvrir de nouveaux Dokebi, mais aussi de rencontrer divers protagonistes, lesquels vous raconteront leurs histoires tout en vous demandant de l'aide pour résoudre leurs problèmes.



En outre, le monde regorge de divers mini-jeux, comprenant différents puzzles, interactions ainsi que des activités telles que la pêche et le cerf-volant. - Sangyoung Kim, lead producer.

En ce qui concerne ces éventuels éléments compétitifs, nous les développons en gardant à l'esprit qu'il faut qu'ils restent amicaux et encouragent l'esprit sportif. Nous reviendrons prochainement avec plus d'informations à ce sujet. - Changkee Nam, game designer.

, lead producer du projet chez Pearl Abyss, confirme que « la collecte de Dokebi sera l'une des parties les plus importantes du jeu. Cependant, cette collection ne représente que la partie émergée de l'iceberg, et les joueurs pourront profiter de nombreuses autres activités, aventures, histoires et interactions avec d'autres joueurs dans le fabuleux monde de DokeV ».Comme attendu, et espéré, par la communauté grandissante de DokeV, le gigantesque monde ouvert promis par le studio coréen devrait offrir d'innombrables aventures divertissantes.Cependant, bien que la collecte et les combats semblent être au centre de DokeV, certains éléments dits « compétitifs » seront, quant à eux, lissés, les développeurs ayant pris parti en proposant des fonctionnalités amicales qui encouragent l'esprit sportif.L'entièreté de l'interview avec le studio Pearl Abyss sera disponible très prochainement sur notre site web. En attendant, pour rappel, DokeV n'a toujours aucune date de sortie, ni de phase d'alpha ou bêta de prévue , mais sera jouable sur PC ainsi que sur consoles, sans plus de précisions.