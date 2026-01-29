Durée de vie Divinity: Original Sin 2 : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 11h35
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Divinity: Original Sin 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Divinity: Original Sin 2 : Combien d'heures pour le terminer ?
Disponible sur diverses plateformes de jeu, Divinity: Original Sin 2, qui est développé ainsi qu'édité par Larian Studios, est toujours autant plébiscité par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de Divinity: Original Sin 2, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le finir.

Durée de vie de Divinity: Original Sin 2

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Divinity: Original Sin 2 dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre de Larian Studios, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que terminer l'histoire principale. De plus, cela va également dépendre du mode de difficulté, dont nous vous parlons dans un article dédié, que vous choisirez pour votre run, ou encore de votre façon d'approcher les différentes situations.

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Combien d'heures pour terminer Divinity: Original Sin 2 ?

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Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Divinity: Original Sin 2, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Larian Studios. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale de Divinity: Original Sin 2 → Environ 60 heures.
  • Terminer Divinity: Original Sin 2 → Plus de 150 heures.
La durée de vie de Divinity: Original Sin 2 est donc plus que correcte. Nul doute qu'elle ravira toutes celles et ceux qui comptent empocher le 100 % ou Platine du jeu de Larian Studios.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Divinity: Original Sin 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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