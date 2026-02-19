Divinity: Original Sin 2 : Coup d'œil sur le RPG de Larian Studios dix ans après sa sortie

Avec l'annonce de Divinity, le prochain opus développé par Larian Studios, beaucoup de joueurs ont relancé Divinity: Original Sin 2. Nous en faisons partie et nous vous proposons ainsi nos impressions sur Divinity: Original Sin 2, dans cet article concis revenant également sur les productions dudit studio.

















Larian Studios, un studio de développement belge sous le feu des projecteurs

Baldur's Gate 3, la consécration pour Larian Studios

















Nos impressions sur Divinity: Original Sin 2 (en 2026)

Une plongée dans l'épique







Divinity: Original Sin 2 et sa grande richesse











Un RPG avec ses propres systèmes

Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, qui a lieu au cours du mois de décembre dernier, Larian Studios a fait une annonce, qui n'a pas manqué d'enthousiasmer la communauté : le studio de développement à l'origine de Baldur's Gate 3 travaille actuellement sur un nouveau jeu, soit Divinity.Faisant partie de la franchise éponyme, tout en étant autre chose qu'une suite de Divinity: Original Sin 2, Divinity est présenté comme « un jeu le plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que nous avons créé jusque-là », selon Swen Vincke. Quelques mots qui n'ont pas manqué d'attiser davantage l'excitation des joueurs, fans ou non des productions de Larian Studios. D'ailleurs, peu de temps après cette grande révélation,Ayant jamais parcouru un opus Divinity: Original Sin, bien que l'envie fût là depuis longtemps, mais ayant terminé Baldur's Gate 3 (BG3), notre curiosité a également été piquée, et ce, assez fortement. Ainsi,. Or, avant cela, revenons un tantinet sur Larian Studios et sa franchise Divinity.Loin de nous l'idée de revenir entièrement et dans les détails sur l'histoire du studio belge, parlons tout de même un petit moment du passé des créateurs de BG3. Fondé en 1996 par Swen Vincke, Larian Studios a connu des débuts assez difficiles, en réalité, notamment avec son projet The Lady, the Mage and the Knight. Par la suite, ce sont Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2 : Ego Draconis et Divinity: Dragon Commander qui sont sortis, malgré des problèmes. Cette période fut surtout marquée par des soucis avec les éditeurs des jeux en question. Toutefois, la vapeur a fini par se renverser, soit à partir du moment où Larian Studios a décidé d'auto-éditer ses propres productions vidéoludiques.C'est en 2014, après une campagne Kickstarter réussie, que le studio de développement belge sort Divinity: Original Sin, qui a été très bien accueilli par la presse spécialisée et qui s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires en une poignée de mois. Trois ans plus tard, Larian Studios lance une suite, soit Divinity: Original Sin 2, qui là encore fait mouche aussi bien auprès des rédactions que des joueurs et se vend à des milliers de copies. Néanmoins,, et ce, pour les années à venir.Annoncé pour la toute première fois en 2019, Baldur's Gate 3, d'abord sorti en accès anticipé puis en version 1.0 après des années de développement, est un véritable succès commercial et critique (la version PC possède un Metascore de 96 sur Metacritic). Disponible à présent sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PC, PS5 et Xbox Series,Cependant, malgré ce succès retentissant, Larian Studios a décidé de quitter la licence Baldur's Gate et donc de laisser le flambeau à un autre studio pour un potentiel Baldur's Gate 4. Jusqu'au mois de décembre 2025, nous ne savions pas encore sur quoi plancher ledit studio de développement, qui attire à présent tous les regards.Et si Swen Vincke a bien précisé qu'il n'était pas absolument nécessaire de parcourir Divinity: Original Sin et/ou Divinity: Original Sin 2 pour plonger dans Divinity,. Nous en faisons partie.. Si nous ne nous lancerons pas dans un résumé de celle-ci, afin de vous laisser la surprise entière, sachez que. Divinity: Original Sin 2 invite, d'ailleurs, les joueurs à traverser son histoire selon deux biais distincts : via un personnage prédéfini (il y en a 6, au total), qui bénéficie tous d'une introduction sous forme de courte cinématique, ou via un avatar confectionné par leurs soins. Libre alors à la communauté de parcourir Rivellon aux commandes d'un héros « Origin » ou non (bien que cela soit recommandé par beaucoup). Après les minutes passées dans le menu de création de personnage,Celles et ceux venant de Baldur's Gate 3 retrouveront facilement leurs marques, malgré le fait que Divinity: Original Sin 2 soit différent sur plusieurs points. Ainsi, nous évoluons au sein de lieux plus ou moins grands, où il est possible de dénicher des objets de toutes sortes, de rencontrer des personnages hauts en couleurs, de marchander avec des PNJ, et surtout de réaliser des quêtes, et ce, au gré de nos pérégrinations. Les premières heures sont également l'occasion de rencontrer et recruter différents membres de l'équipe, qui ont autant besoin de vous que vous d'eux.Bien que le titre soit très verbeux, et peut-être un peu déboussolant au début (le jeu ne vous aide pas avec d'innombrables marqueurs et indications),. D'ailleurs, le parcours entrepris peut prendre plusieurs formes, tant les possibilités sont grandes et répondent principalement à l'imagination de chacun. Ne serait-ce que pour quitter Fort Joie (au début de votre aventure), diverses options, plus ou moins dangereuses, s'offrent à vous. Celles-ci demandent, dans certains cas, de terminer des objectifs secondaires ou de bien explorer, dans d'autres.. Cette richesse, qui demande donc un certain investissement de la part du joueur, fait deEn revanche,, pour ne citer que cet exemple (d'ailleurs, oubliez les jets de dés). Ayant nous-mêmes parcouru BG3 avant DOS2, il nous a fallu un peu de temps pour nous adapter à ce système. Sur le deuxième opus de Divinity: Original Sin, les personnages et ennemis sont dotés d'une armure physique et d'une armure magique, qui peuvent être augmentées à l'aide des équipements adéquats. Comme leur nom l'indique, ces armures offrent une protection par rapport à un type de dégâts, et doivent nécessairement être prises en compte pour parvenir à réduire les points de vie d'un adversaire, et donc de l'éliminer.Évidemment, les joueurs et les joueuses ont accès à une panoplie de sorts et d'attaques pour y parvenir, et ce, en fonction de leur « classe » et build. Soulignons le fait que certaines armes permettent également d'obtenir une nouvelle technique offensive. Et, rassurez-vous, il est toujours possible de faire des attaques de zone, notamment en enflammant un tonneau ou une flaque de pétrole, par exemple. Là encore, c'est à vous de décider comment vous voulez mener un affrontement. Toutefois, soyez conscient que les ennemis présents dans DOS2 se montrent plutôt intelligents et pourraient vite vous mettre des bâtons dans les roues. Il nous est arrivé, à quelques reprises, de devoir recommencer un combat, en raison d'une mauvaise analyse ou d'une mauvaise préparation.Mener à bien son périple au sein de Rivellon nécessite, par ailleurs, de faire attention aux caractéristiques et statistiques de ses personnages, qui évoluent à chaque gain de niveau, mais aussi de passer du temps dans les menus pour fabriquer des potions ou encore choisir les bons équipements. Cela est d'autant plus vrai si vous optez pour des modes de difficulté élevés. Ainsi, et comme vous l'aurez compris,, à condition d'être prêt pour de très nombreux dialogues et de passer du temps dans les menus.. Bien que le titre soit sorti en accès anticipé il y a de cela plus de dix ans,Rappelons, à ce sujet et en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.