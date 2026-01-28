Divinity: Original Sin 2 : Quelle difficulté choisir ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté sélectionner sur Divinity: Original Sin 2, voici quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à faire votre choix.

Quelle difficulté choisir sur Divinity: Original Sin 2 ?

Les modes de difficulté disponibles sur Divinity: Original Sin 2

Mode Histoire : Vous êtes là pour vous amuser et pour profiter de cet univers, pas pour relever les plus grands défis qui soient.

: Mode Exploration : Vous préférez les aventures raisonnablement compliquées récompensant la réflexion, que ce soit au combat ou non.

: Mode Classique : Ce qui se rapproche le plus d'un vrai jeu de rôles. Vous êtes un aventurier malin, plein de ressources et prêt à relever tous les défis qui se dresseront sur votre route.

: Mode Tactique - Standard : Les combats sont difficiles et vos adversaires se montrent particulièrement coriaces et observateurs. Pour chaque surprise que vous leur réservez, ils en ont au moins deux en stock pour vous. Déconseillé aux âmes sensibles !

: Mode Tactique - Honneur : Corsez le défi déjà extrêmement relevé du mode tactique en limitant à un le nombre d'emplacements de sauvegarde disponibles. Si votre groupe entier périt, la sauvegarde sera effacée et votre quête sera terminée pour de bon ! Vous n'aurez pas le droit à l'erreur.

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Quelle difficulté choisir sur Divinity: Original Sin 2 ?

















Comme sur beaucoup d'autres jeux,propose plusieurs, afin que les joueurs et les joueuses puissent paramétrer l'expérience comme ils le désirent. Pour autant, et malgré les détails partagés en jeu, il se peut que vous ne sachiez pas laquelle choisir.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageonsEn lançant une nouvelle partie sur, les joueurs et les joueuses doivent impérativement opter pour l'un des différentsproposés. Évidemment, en fonction de votre choix, l'aventure sera plus ou moins ardue, étant donné que cela affecte les statistiques des personnages/joueurs, des ennemis, ainsi que le nombre de sauvegardes donné. Mais, sans plus tarder, voiciComme vous l'aurez compris, si vous recherchez une expérience de jeu un peu plus tranquille, nous vous conseillons d'opter pour leHistoire. En revanche, si vous désirez que cela soit plutôt bien équilibré, et si vous avez déjà quelques notions de la franchise et de ses mécaniques (ou plus généralement des CRPG), vous pouvez choisir Exploration ou Classique.LeTactique, aussi bien en Standard qu'en Honneur, s'adresse davantage aux joueurs et aux joueuses qui connaissent très bien. Il est, d'ailleurs, recommandé de choisir cette difficulté pour un deuxième, voire troisième run.Soulignons, par ailleurs, qu'il est tout à fait possible de changer, au cours d'une partie sur. Néanmoins, si vous avez sélectionné le mode Tactique, vous ne pourrez pas modifier votre choix, et donc abaisser la. Si tel est votre souhait, vous devez redémarrer une partie. Évidemment, votre temps de jeu sursera affecté par lechoisi.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.