Si vous ne savez pas quelle difficulté sélectionner sur Divinity: Original Sin 2, voici quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à faire votre choix.
Comme sur beaucoup d'autres jeux, Divinity: Original Sin 2
propose plusieurs modes de difficulté
, afin que les joueurs et les joueuses puissent paramétrer l'expérience comme ils le désirent. Pour autant, et malgré les détails partagés en jeu, il se peut que vous ne sachiez pas laquelle choisir.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques informations et conseils afin de vous aiguiller et vous aider à sélectionner un mode de difficulté sur Divinity: Original Sin 2
.
Quelle difficulté choisir sur Divinity: Original Sin 2 ?
Les modes de difficulté disponibles sur Divinity: Original Sin 2
En lançant une nouvelle partie sur Divinity: Original Sin 2
, les joueurs et les joueuses doivent impérativement opter pour l'un des différents modes de difficulté
proposés. Évidemment, en fonction de votre choix, l'aventure sera plus ou moins ardue, étant donné que cela affecte les statistiques des personnages/joueurs, des ennemis, ainsi que le nombre de sauvegardes donné. Mais, sans plus tarder, voici les niveaux de difficultés disponibles sur Divinity: Original Sin 2
:
- Mode Histoire :
- Vous êtes là pour vous amuser et pour profiter de cet univers, pas pour relever les plus grands défis qui soient.
- Mode Exploration :
- Vous préférez les aventures raisonnablement compliquées récompensant la réflexion, que ce soit au combat ou non.
- Mode Classique :
- Ce qui se rapproche le plus d'un vrai jeu de rôles. Vous êtes un aventurier malin, plein de ressources et prêt à relever tous les défis qui se dresseront sur votre route.
- Mode Tactique - Standard :
- Les combats sont difficiles et vos adversaires se montrent particulièrement coriaces et observateurs. Pour chaque surprise que vous leur réservez, ils en ont au moins deux en stock pour vous. Déconseillé aux âmes sensibles !
- Mode Tactique - Honneur :
- Corsez le défi déjà extrêmement relevé du mode tactique en limitant à un le nombre d'emplacements de sauvegarde disponibles. Si votre groupe entier périt, la sauvegarde sera effacée et votre quête sera terminée pour de bon ! Vous n'aurez pas le droit à l'erreur.
Quelle difficulté choisir sur Divinity: Original Sin 2 ?
Comme vous l'aurez compris, si vous recherchez une expérience de jeu un peu plus tranquille, nous vous conseillons d'opter pour le mode de difficulté
Histoire. En revanche, si vous désirez que cela soit plutôt bien équilibré, et si vous avez déjà quelques notions de la franchise et de ses mécaniques (ou plus généralement des CRPG), vous pouvez choisir Exploration ou Classique.
Le mode de difficulté
Tactique, aussi bien en Standard qu'en Honneur, s'adresse davantage aux joueurs et aux joueuses qui connaissent très bien Divinity: Original Sin 2
. Il est, d'ailleurs, recommandé de choisir cette difficulté pour un deuxième, voire troisième run.
Soulignons, par ailleurs, qu'il est tout à fait possible de changer le mode de difficulté
, au cours d'une partie sur Divinity: Original Sin 2
. Néanmoins, si vous avez sélectionné le mode Tactique, vous ne pourrez pas modifier votre choix, et donc abaisser la difficulté
. Si tel est votre souhait, vous devez redémarrer une partie. Évidemment, votre temps de jeu sur Divinity: Original Sin 2
sera affecté par le mode de difficulté
choisi.
Rappelons, en guise de conclusion, que Divinity: Original Sin 2
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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