Divinity: Original Sin 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès, est souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Divinity: Original Sin 2 ? Nous vous partageons la réponse.

Est-il possible de jouer à Divinity: Original Sin 2 sur Steam Deck ?

Disponible sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé ainsi qu'édité par Larian Studios, est considéré comme un RPG tactique au tour par tour. Comme à l'accoutumée, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le titre de Larian Studios :Sur la page Steam du RPG de Larian Studios, nous pouvons, en effet, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.