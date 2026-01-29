Divinity: Original Sin 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 15h51
Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès, est souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Divinity: Original Sin 2 ? Nous vous partageons la réponse.
Divinity: Original Sin 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Disponible sur diverses plateformes de jeu, Divinity: Original Sin 2, qui est développé ainsi qu'édité par Larian Studios, est considéré comme un RPG tactique au tour par tour. Comme à l'accoutumée, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Divinity: Original Sin 2 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Divinity: Original Sin 2 sur Steam Deck ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le titre de Larian Studios : oui, Divinity: Original Sin 2 est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Sur la page Steam du RPG de Larian Studios, nous pouvons, en effet, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck, de Valve, pour jouer au deuxième opus d'une des licences phares de Larian Studios, à savoir Divinity: Original Sin 2. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Divinity: Original Sin 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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