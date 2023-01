Diablo Immortal va recevoir une nouvelle classe en 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même s'il y a, bien évidemment, moins de joueurs que lors de la sortie, Diablo Immortal reste un succès pour Blizzard, qui a l'intention de soutenir son titre cette année, alors même qu'un projet plus important arrive, à savoir Diablo IV, dont la date de sortie est programmée pour le mois de juin, près d'un an, jour pour jour, après le lancement du free-to-play.Les développeurs ont, d'ailleurs,, avec quatre mises à jour majeures au programme. Celles-ci apporteront des améliorations importantes sur les Clans, des fonctionnalités sociales et quelques équilibrages pour le gameplay. Mais ce qui retiendra probablement l'attention de la communauté est, sans que nous sachions laquelle. Des boss seront également de la partie.Pour le reste,cette année, mais toutes ces choses ne possèdent pour le moment aucune date de sortie. Blizzard nous en dira plus en temps voulu.Ce n'est pas étonnant de voir que Diablo Immortal recevra une nouvelle classe, même si certains pouvaient penser que les équipes se seraient concentrées sur Diablo IV, délaissant la version mobile. Quoi qu'il arrive, nous allons en savoir plus au sujet de ces ajouts massifs, qui redynamiseront l'expérience, au fil des semaines. Pour en revenir à Diablo IV , le rendez-vous est donné le 6 juin, sur PC et consoles. Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, le précommander selon différentes éditions pour obtenir différents avantages.