Diablo Immortal : La classe du druide sera jouable en juillet 2025



le 26 juin 2025 à 17h50 Publié par Amandine Paccou le 26 juin 2025 à 17h50

Le druide va enfin débarquer sur Diablo Immortal en juillet 2025, et ses compétences seront mises à jour pour l'occasion de manière à proposer un gameplay rapide et instinctif.