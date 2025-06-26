Diablo Immortal : La classe du druide sera jouable en juillet 2025

Le druide va enfin débarquer sur Diablo Immortal en juillet 2025, et ses compétences seront mises à jour pour l'occasion de manière à proposer un gameplay rapide et instinctif.
Si vous faites partie des fans de la classe du druide dans l'univers de Diablo, alors la dernière annonce de Blizzard devrait vous ravir. En effet, les druides vont débarquer sur Diablo Immortal
en juillet 2025 et incarneront ainsi la neuvième classe jouable.
Le druide devient une classe jouable sur Diablo Immortal
Sur Diablo Immortal
, une classe populaire manquait cruellement à l'appel : le druide
. Les choses sont pourtant sur le point de changer, puisque Blizzard a annoncé fin juin 2025, après la publication de plusieurs teasers sur les réseaux, qu'elle deviendrait bientôt une classe jouable
. Capables de se transformer en bêtes en canalisant leur énergie primordiale, les druides sont proches de la nature et se distinguent en combat grâce à des techniques hybrides.
Une classe mise à jour
Les druides de Diablo Immortal
seront toutefois d'un nouveau genre. Ils seront plus éloignés de la civilisation que leurs congénères, et développeront une « approche plus instinctive en combat, mettant la vitesse au cœur de leurs techniques d'attaque
».
Concrètement, ils seront les plus agiles jamais vus dans tout l'univers de Diablo. Blizzard a donné un aperçu de des nouvelles compétences des druides
:
- Transformation et conquête : les druides prennent la forme de redoutables bêtes, tels un cerf tonitruant ou une nuée de corbeaux, pour déchaîner leur puissance sauvage et écraser leurs adversaires.
- Nouvelles invocations : les sages du chêne et les fidèles loups de compagnie, véritables forces de la nature, renforcent le côté sauvage de la classe.
- Chaos élémentaire : de puissants sorts de feu et de terre, tels que Pierre cinglante et ses monolithes épineux qui jaillissent du sol, infligent des dégâts de zone aux effets dévastateurs.
- Puissance primordiale : cette nouvelle ressource ajoute une dimension palpitante au gameplay. L'énergie brute canalisée ouvre la voie à des transformations saisissantes et à des attaques finales fracassantes.
Les détails des compétences ont été présentés sur le site officiel du jeu
, et il apparaît que vous pourrez faire appel à des tornades de feu, provoquer un tremblement de terre, ou encore invoquer des loups ou un grizzly.
La classe du druide arrivera sur Diablo Immortal le 3 juillet 2025
, alors préparez-vous à découvrir très bientôt leur nouveau gameplay dynamique pour conquérir Sanctuaire.
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