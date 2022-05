Diablo Immortal est interdit en Belgique et aux Pays-Bas

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après plusieurs années d'attente et quelques reports, Diablo Immortal est, enfin, sur le point de se lancer dans le monde entier, puisque sa sortie est programmée pour ce 2 juin 2022, sur les appareils mobiles iOS et Android, mais aussi sur PC, par le biais d'une bêta ouverte. Malheureusement, deux pays ne pourront pas en profiter,. Le message s'est retrouvé sur Reddit.Il ne s'agit, bien évidemment, pas d'une décision du studio, mais plutôt des instances et des réglementations desdits pays en matière de microtransactions. Comme vous devez le savoir, Diablo Immortal proposera des achats en jeu, dont certains proposent un contenu aléatoire, ce qui est qualifié de jeu d'argent en Belgique et aux Pays-Bas. À cause de ces lois, donc,. La licence FIFA connaît, d'ailleurs, le même problème, alors que Lost Ark a également vu son jeu ne pas pouvoir être distribué dans ces deux pays au début de l'année Il est cependant possible que dans un avenir plus ou moins proche, les développeurs lancent des serveurs dédiés à ces pays, sans les boutiques et les éléments payants avec des récompenses aléatoires. Sinon, il sera possible d'y jouer, en passant par un VPN, bien que cela ne soit pas recommandé et que les utilisateurs usants de ce système sont susceptibles d'être bannis. Dans tous les cas,