Quelle date de sortie pour Diablo Immortal ?

Blizzard a récemment révélé, le portage mobile de sa licence phare, qui se dotera également d'un lancement sur PC, pour maximiser le nombre de joueurs.LaNotez cependant que la version PC sera disponible en bêta ouverte, et sera donc sujette à diverses modifications. Les retours des joueurs, durant les premières semaines, seront relativement importants pour Blizzard, puisque le studio compte apporter des modifications selon l'avis général de la communauté.La bonne nouvelle également est que Diablo Immortal sera cross-play , dès son lancement. Une très bonne chose pour maximiser le nombre de joueurs dès ce 2 juin, lesquels peuvent être attirés par l'idée de jouer avec leurs amis, même s'ils n'évoluent pas sur la même plateforme. Cerise sur le gâteau, le titre proposera également une cross-progression, permettant donc de retrouver sa sauvegarde et d'y jouer aussi bien sur PC que mobile.De plus, sachez que le support des manettes sera aussi de la partie, sur l'une et l'autre des plateformes, et que de nombreux composants multijoueur seront proposés à la communauté, pour étoffer l'expérience, qui est aussi bien destinée aux fins connaisseurs de la franchise Diablo qu'aux néophytes.Enfin, concernanten tant que tel, nous aurons le droit aux six classes jouables, que sont le Barbare, le Croisé, le Chasseur de démons, le Moine, le Nécromancien et le Sorcier. Du côté du contexte historique, nous nous retrouvons plongés entre les épisodes II et III, pour en savoir un peu plus sur cette histoire, nous demandant de combattre les forces de Skarn, dans huit zones différentes.Rendez-vous donc dès, sur mobile et PC. Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, vous inscrire sur le site officiel pour ne pas oublier cette sortie et être tenu au courant des dernières informations.