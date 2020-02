Diablo Immortal : Des tests prévus en 2020, une sortie aussi ?

Blizzard a annoncé que des tests allaient être effectués en 2020 pour Diablo Immortal. Une sortie pourrait donc avoir lieu cette année, voire au début de l'année 2021.

Des tests seront effectués en 2020

Une sortie en 2020 pour Diablo Immortal ?

Après plusieurs mois sans nouvelles,, où nous avons pu découvrir de nouvelles informations et quelques images de gameplay s'exprime à nouveau sur la version mobile deSi certaines estimations suggéraient qu'une sortie avant la fin de l'année 2019 soit possible , il est évident que ces dernières étaient fausses. Sans nous dévoiler de nouvelles informations à propos de, Blizzard a, dans son rapport financier du quatrième trimestre , précisé que des tests allaient avoir lieu « au milieu de l'année 2020 ». Sans expliquer la nature de ces tests, il est logique de penser qu'une, dans le but de tester diverses fonctionnalités en amont de la sortie. Compte tenu des prévisions, ces tests pourraient arriver durant l'été 2020.Pour ce qui est de sa sortie finale, aucune information n'a été partagée. Toutefois, si les tests ont bel et bien lieu en juin, juillet ou août,, sauf si les développeurs rencontrent de nombreux soucis.Vous pouvez retrouver les derniers détails dévoilés lors de la BlizzCon 2019 à cette adresse , ainsi que la vidéo de gameplay. La cinématique d'annonce est, quant à elle, à retrouver ci-dessous. Diablo Immortal est pour rappel prévu sur les appareils compatibles iOS et Android. De nouvelles informations pourraient être partagées, au plus tard, à l'E3 2020.