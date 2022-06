Diablo Immortal connaît un très bon lancement

Shoutout to the heroes of Sanctuary.



In just one week, Diablo Immortal is the biggest launch in franchise history.



Thanks for slaying with us. 🔥 pic.twitter.com/r561EY5u8b — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) June 10, 2022

Disponible depuis ce jeudi 2 juin,. Que ce soit les amoureux de la licence ou les néophytes, un grand nombre de personnes se sont lancées dans l'expérience, ayant plus ou moins apprécié. Si le gameplay pur reste de qualité et proche de la licence, certains aspects sont, en revanche, très critiqués et critiquables, comme le côté pay-to-win qui empêche celles et ceux ne dépensant pas d'argent de progresser normalement.Quoi qu'il en soit,. Cela ne veut pas pour autant dire que dix millions de joueurs ont tenté l'aventure, puisque le titre est disponible sur PC et mobiles et que certains ont pu le télécharger deux fois.Avec ce départ réussi, il n'est pas non plus surprenant d'apprendre que Diablo Immortal est devenu le meilleur lancement pour la licence. Le fait d'être disponible en free-to-play est, également, un excellent moteur.Si vous débutez sur l'aventure, rappelons qu'une tier list des meilleures classes est disponible . Choisissez également bien votre serveur, puisque le transfert de personnage est impossible