Diablo Immortal : Tier list des classes

Tier list des meilleures classes Diablo Immortal

S Croisé A Barbare Chasseur de démons Nécromancien B Moine Sorcier

Barbare Un nomade farouche. Survivants du cataclysme qui frappa le mont Arreat, les barbares utilisent des attaques brutales pour détruire tout ce qui s’oppose à eux.

Croisé Un zélote vengeur. Armés de leur foi, les croisés terrassent le mal partout où ils le rencontrent et dominent le champ de bataille par la seule force de leur ferveur.

Chasseur de démons Un chasseur mû par la vengeance. Infatigables justiciers attaquant leurs cibles à distance, les chasseurs de démons frappent sans relâche jusqu’à ce que leur proie soit à leur merci.

Moine Un maître des arts martiaux. Des attaques fulgurantes qui assaillent les ennemis avec un éventail étourdissant de coups et de mobilité sont la spécialité du moine.

Nécromancien Un manipulateur de la vie et de la mort. Les prêtres de Rathma utilisent leurs pouvoirs sur la vie et la mort pour préserver l’équilibre de Sanctuaire.

Sorcier Un catalyseur de puissance arcanique ambulant. Les sorciers manipulent les forces arcaniques pour frapper leurs ennemis à distance et les désintégrer.

Disponible depuis ce mois de juin 2022, sur mobile et PC,est la nouvelle expérience dans l'univers de Diablo. Jeu à part entière, il a notamment pour objectif de faire découvrir la licence à de nouvelles personnes, avant la sortie de Diablo IV. L'histoire se situe entre les épisodes II et III, tout en proposant un monde conséquent, pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Bien évidemment, les amoureux de Diablo retrouveront toutes les fonctionnalités qui ont fait son succès, bien que l'expérience soit légèrement différente.Naturellement, le choix de la classe, au début de votre aventure, sera primordial, puisqu'il déterminera de nombreuses choses par la suite. Chaque classe propose un gameplay différent, mais certaines semblent légèrement plus intéressantes que d'autres. C'est pourquoi laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir la classe supposée la plus puissante.Bien évidemment, les informations de laci-dessus ne sont pas arrêtées. Cela reste une impression, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon son expérience avec la franchise ou son niveau. Il se peut que vous trouviez une classe en S ou A dure à comprendre, contrairement à une autre, moins bien classée. Il faut aussi préciser que certaines classes sont un peu plus fortes en PvP que d'autres. Laest là pour vous donner une idée lors de la sélection de la classe. D'ailleurs, si vous êtes un débutant, nous vous avons également concocté un petit article pour vous aider dans votre premier choix de classe . Bien que placé en A, le Nécromancien semble être la meilleure classe pour débuter et prendre en mainEnfin, n'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Blizzard, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.