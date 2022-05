Diablo Immortal : Comment participer à la bêta sur PC ?

Comment participer à la bêta ouverte PC de Diablo Immortal ?

Lors de l'annonce de la date de sortie de Diablo Immortal , Blizzard nous a fait la surprise de préciser que le jeu allait également se rendre disponible sur PC. Cela se fera, dans un premier temps, par le biais d'une bêta, permettant d'apporter de nombreuses modifications par la suite, si besoin, en fonction du retour des joueurs.Pour qu'un maximum de personnes puissent découvrir, un opus se situant entre Diablo II et III et devant permettre de faire mettre en avant la franchise, Blizzard a donc opté pour une sortie sur PC. Cela se fera en parallèle de la version mobile, à la même date, à savoir le 2 juin 2022. Concernant la version PC,. Pour cela, il suffit simplement de s'inscrire sur le site officiel L'opération est donc très simple et vous permettra d'y participer dès ce 2 juin, ou dès votre inscription, si vous le faites une fois la date passée.avant son lancement vous permettra également de ne pas le louper, étant donné que Blizzard vous rappellera que le jeu est disponible. Notez que des bonus seront également offerts aux joueurs en fonction du nombre de personnes s'étant préinscrites.Nous ne savons pas combien de temps durera cette bêta, mais les développeurs ne sortiront la version finale qu'une fois que les éventuels problèmes seront réglés et que l'expérience sera optimisée. Un support manette, pour celles et ceux préférant jouer avec, sera de la partie.Rendez-vous dès le 2 juin donc, pour découvriren free-to-play, sur PC par le biais d'une bêta, et sur mobile. Notez que le cross-play sera activé , permettant de jouer avec ses amis.