Diablo Immortal est-il cross-play et cross-progression ?

Diablo Immortal est-il cross-play ?

Diablo Immortal est-il cross-progression ?

En révélant la date de sortie de Diablo Immortal sur mobile, Blizzard a fait la belle surprise d'annoncer que le titre de la licence, se situant entre les épisodes II et III concernant l'histoire, allait également débarquer sur PC. Bien évidemment le studio nous a donné une pléthore d'informations, notamment surDepuis quelques années, de nombreux studios s'efforcent de proposer le cross-play à leur communauté, puisque cela a de multiples avantages, que ce soit pour les joueurs, ou les développeurs. Grâce au cross-play, il est possible de jouer avec ses amis, même s'ils ne sont pas sur la même plateforme, ce qui augmente donc les chances qu'un jeu voie son nombre de joueurs grimper.. Ainsi, il sera possible de profiter des parties multijoueur de Diablo Immortal avec des utilisateurs d'autres plateformes, y compris les modes PvP.Pour ce qui est de. Ainsi, vous pourrez aussi bien jouer à Diablo Immortal sur PC que mobiles, avec le même compte et la même sauvegarde. Cela permettra, en outre, de fidéliser encore plus les joueurs, qui pourront continuer leurs aventures en déplacement, loin de leur ordinateur, par exemple.Notez que pour profiter d'un gameplay plus amusant, le support de la manette est compatible sur les deux versions du jeu.Concernanten lui-même, il a pour objectif de convenir aux amoureux de la franchise, mais aussi aux néophytes, n'y ayant jamais joué. Les six classes (Barbare, Croisé, Chasseur de démons, Moine, Nécromancien et Sorcier) seront jouables, alors que de nombreuses fonctionnalités multijoueur seront proposées, notamment du PvP, pour que chacun puisse y prendre du plaisir.