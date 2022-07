Diablo Immortal a engrangé plus d'un million de dollars par jour en juin

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



S'il était assez attendu par une partie de la communauté, Diablo Immortal a déçu un bon nombre de joueurs, notamment à cause de l'aspect jugé pay-to-win. Mais ce point n'a pas freiné les utilisateurs, qui ont téléchargé Diablo Immortal 10 millions de fois en l'espace d'une semaine, faisant de ce dernier le meilleur lancement pour un jeu Diablo, bien qu'il soit difficile de le comparer avec les autres opus, étant donné qu'il est, lui, disponible en free-to-play, sur PC et mobile.Quoi qu'il en soit, selon les informations partagées par MobilGamer.biz , spécialiste des jeux mobiles et de leurs chiffres,. Pour être plus précis, Blizzard a engrangé 1,6 million de dollars par jour durant le premier mois de lancement, même si la courbe chute depuis la moitié du mois de juin, mais n'est pas descendue sous le million de dollars généré par jour.Si ces chiffres peuvent paraître impressionnants, sachez que nous sommes loin des statistiques de Pokémon GO ou Genshin Impact , qui rapporte très gros sur mobiles. Mais Diablo Immortal fait toutefois mieux qu' Apex Legends , qui a dû mal à trouver son public, malgré la popularité de la licence.Rappelons que Diablo Immortal est disponible en free-to-play sur PC et mobile. Une tier list des classes est d'ailleurs disponible pour vous aiguiller. Une carte interactive peut être consultée, si vous ne souhaitez pas perdre de temps.