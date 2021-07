Sony annonce un State of Play pour ce 8 juillet

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques semaines, nombreux sont les joueurs à attendre un signe de Sony quant à une conférence pour présenter ses projets et nous en dire plus sur certains jeux attendus de pied ferme. Nous pouvons par exemple citer God of War Ragnarok ou encore Horizon Forbidden West , sans oublier les productions tenues secrètes, puisque les studios partenaires semblent travailler sur plusieurs choses.En ce début de mois de juillet,. D'une durée de trente minutes, le show permettra d'approfondir ce que nous savons à propos de DEATHLOOP , avec une séquence de gameplay de huit minutes montrant Colt en action sur Blackreef. Outre cela,Toutefois, Sony promet « bientôt plus d'informations » à ce sujet, au cours de l'été. Espérons qu'un State of Play plus important sera organisé dans les semaines à venir, afin d'en apprendre plus sur les jeux annoncés en 2020, notamment.L'événement de ce 8 juillet sera à suivre en direct sur Twitch et YouTube , comme toujours.