DEATHLOOP : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer DEATHLOOP ?

Quête principale → Entre 14 et 16 heures.

→ Entre 14 et 16 heures. Quête principale + annexes + de l'exploration → Entre 18 et 22 heures.

→ Entre 18 et 22 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 25 heures.

Steam Version Standard → 41,98 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Version Deluxe → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.



DEATHLOOP, développé par Arkane Lyon et édité Bethesda Softworks, est tout d'abord sorti sur PS5 et PC, avant de se rendre disponible sur Xbox Series. Ainsi, depuis son premier lancement officiel, un grand nombre de joueurs et de joueuses désirent parcourir cette aventure, nous invitant à incarner Colt, piégé dans une boucle temporelle sur l'île de Blackreef. Il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu, car chaque joueur a sa propre manière de jouer et, surtout, ses propres objectifs. C'est d'autant plus compliqué avec DEATHLOOP, car le titre d'Arkane Lyon nous invite à incarner Colt, qui est piégé dans une boucle temporelle. Ce dernier doit alors éliminer 8 cibles, dits « Visionnaires », afin de la briser. Ce qui nécessite d'explorer et effectuer différentes runs dans les zones proposées, pour collecter des indices tout en traquant lesdits ennemis. Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, vous pouvez retrouver ci-dessous une estimation de la durée de vie de DEATHLOOP, en fonction de vos objectifs (quête principale, quête principale et autres, terminer le jeu à 100 %). Notez que le nombre d'heures peut donc également varier si vous avez tendance à explorer chaque zone de fond en comble ou, au contraire, à rusher la quête principale.