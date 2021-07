DEATHLOOP : Son monde ambitieux ne pouvait être réalisé sur les consoles old-gen

C'est toujours déchirant d'arriver à la fin d'un projet, et de devoir optimiser les choses, et de devoir couper la carte en deux et de devoir justifier pourquoi elle est en deux parties. Je ne pense pas que nous aurions été en mesure de préserver le niveau d'ambition de ce jeu sans le passage à la « next-gen ».

Dans une interview accordée au magazine PLAY , et repérée par GamingBolt , le directeur de, a déclaré que l'arrivée de la PS5 a été comme « une bouffée d'air frais ». Selon lui, le monde du jeu, tel qu'il a été construit, n'aurait pas pu être ce qu'il est aujourd'hui si la sortie du titre n'avait pas été exclusive à la PS5 et aux PC.D'après, l'équipe d'Arkane a été beaucoup moins restreinte dans l'élaboration du jeu, et les développeurs ont pu alors proposer ce monde explorable disposant de quatre parties, celles-ci pouvant être visitées pendant des moments différents de la journée.Pour étoffer un peu plus les propos du directeur du jeu,, a expliqué que le fait de travailler sur la PS5 a permis àd'accentuer certains aspects des différents environnements du titre, et notamment la grandeur de ces derniers. À titre de comparaison, ceux présents dans Dishonored 2 sont moins importants que ceux qui seront disponibles dans DEATHLOOP.Pour rappel, DEATHLOOP sortira le 14 septembre 2021 en exclusivité sur PS5 et PC. Vous pouvez d'ailleurs, déjà, le précommander à moindre coût via notre partenaire