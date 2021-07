Instant Gaming, qui vous le propose sur PC pour la somme de 41,98 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après plusieurs reports,. Dans ce jeu, Colt, le protagoniste, se réveille sur l'île de Blackreef et est coincé dans une boucle temporelle. Il doit éliminer huit cibles précises en un temps donné et s'il échoue, il se réveille pour recommencer la journée, encore et encore.Dans le but de nous montrer à quoi ressemble réellement une journée et une mission sur Blackreef,. Ici, nous voyons donc Colt tenter de venir à bout du Visionnaire Aleksis Dorsey, dit « le Loup ».Les techniques pour arriver à vos fins sont aussi diverses que variées et l'environnement pourrait vous être d'une grande aide. Que ce soit pour passer discrètement ou obtenir de l'aide, il faudra compter sur le moindre détail et surtout, tester chaque possibilité. Arkane insiste sur ce point, n'ayez pas peur d'essayer et de mourir. Même si vous échouez, vous apprendrez probablement quelque chose sur votre cible ou ses sbires. D'ailleurs, il faudra être attentif à la moindre discussion ou information sur les murs, puisque de nombreux indices peuvent être découverts.Au fur et à mesure que vous progresserez, vous débloquerez de nouvelles choses, comme le fait de ne pas recommencer la journée en mourant, puisque vous aurez la possibilité de revenir quelques secondes auparavant. De plus, comme si cela n'était pas assez difficile,. Celle-ci est contrôlée par l'IA ou un vrai joueur.Dinga Bakaba explique également que sur PS5, la manette permettra de ressentir les différences entre chaque arme, notamment grâce aux gâchettes.arrivera, pour rappel, le 14 septembre, sur PC et PS5 (exclusivité temporaire). Vous pouvez d'ailleurs, déjà, le précommander à moindre coût via notre partenaire