DEATHLOOP reporte sa date de sortie, encore une fois

DEATHLOOP repoussé

Des nouvelles de DEATHLOOP de la part d'@ArkaneStudios : pic.twitter.com/5r73p4PKJt — Bethesda France (@Bethesda_fr) April 8, 2021

Annoncé à l'occasion de l'E3 2019 et présenté plus amplement en 2020,a déjà été victime d'un report et nous aurions, normalement, dû le découvrir durant ce mois de mai 2021. Toutefois, Arkane a pris la décision de le reporter au mois de septembre,L'information a été communiquée sur les réseaux sociaux de Bethesda et du jeu ce 8 avril, en expliquant les raisons légitimes de ce report. Avec ces quatre mois supplémentaires, les développeurs tenteront d'atteindre les objectifs fixés,Pour compenser ce report, et même si nous en savons déjà pas mal sur Blackreef et ses boucles temporelles, de nouvelles informations devraient être dévoilées ces prochains mois., sur PC et PlayStation 5 (exclusivité d'un an).