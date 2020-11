DEATHLOOP : La date de sortie fuite sur le PS Store

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Initialement prévu pour cette fin d'année, pour arriver en même temps que les consoles de nouvelle génération et plus précisément la PlayStation 5, puisqu'il sera exclusif aux consoles Sony durant un certain temps,. Aucune nouvelle date de sortie n'avait été indiquée, mais il semblerait que le PS Store ait vendu la mèche avant que le studio Arkane ne nous en dise plus.En effet, comme l'a révélé Nibel sur Twitter, la version néo-zélandaise du PS Store a indiqué que. Ni Arkane, ni Bethesda, en charge de l'édition, n'ont pour le moment commenté cette information, mais il est plus que probable pour que ce soit la date de sortie définitive.Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de, qui a été annoncé en 2019 lors de l'E3, sachez que nous avons ici affaire à un jeu solo dans lequel le joueur se réveille dans un lieu inconnu. Il devra éliminer un certain nombre de cibles pour casser la boucle dans laquelle il est coincé, puisque s'il ne parvient pas à les éliminer avant minuit, il est condamné à revivre la même journée. Notez qu'un mode multijoueur sera disponible, permettant à un autre joueur de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo de gameplay partagée il y a quelques semaines. DEATHLOOP est donc attendu au deuxième trimestre de l'année 2021, le 20 mai selon les leaks, qui devraient être très bientôt confirmés.