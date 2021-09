DEATHLOOP : Heure de sortie en France

À quelle heure sort DEATHLOOP ?

PS5 → Minuit, ce 14 septembre.

→ Minuit, ce 14 septembre. PC → 2h01, ce ce 14 septembre.

Steam Version standard → 41,98 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Version Deluxe → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.

Bethesda.net Version standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Version Deluxe → 58,49 € au lieu de 79,99 €, soit 27 % de réduction.



Après de longs mois d'attente et plusieurs reports, ça y est,arrive bel et bien sur nos PC et PS5. Nous allons enfin pouvoir découvrir la nouvelle production d'Arkane, qui nous amène sur une île étrange, nommée Black Reef. Vous êtes malheureusement coincé dans une boucle temporelle, qui ne cessera que si vous arrivez à éliminer huit cibles bien précises. Évidemment, cela ne sera pas aussi simple.L'attente autour deest assez importante, et de nombreux joueurs se demandentselon sa plateforme.Vous en avez peut-être l'habitude si vous en avez l'expérience, mais les jeux vidéo ne sortent pas tous à la même heure. Cela varie en fonction des studios, mais aussi de la plateforme, certaines les proposant plus tôt que d'autres. C'est notamment le cas des consoles qui rendent, très souvent, disponibles les jeux avant leurs homologues sur PC.ne déroge évidemment pas à la règle, même si la différence est moindre.Ainsi, sur PlayStation 5,sera jouable dès ce 14 septembre à minuit, ce qui vous permet de ne pas attendre très longtemps. Concernant la version PC, il faut patienter un peu plus, étant donné quesera jouable dès 2h01, que ce soit via Steam ou Bethesda.net).Pour être plus clair :Cerise sur le gâteau,est d'ores et déjà prétéléchargeable. Cela veut dire que si vous l'avez déjà acheté, vous pouvez tout simplement lancer le téléchargement, afin d'en profiter dès sa sortie, ou si vous avez une connexion un peu moins puissante.Pour rappel, vous pouvez également l'acquérir tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC :