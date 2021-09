DEATHLOOP : Arkane étudie les problèmes de performances rencontrés par les joueurs PC

Steam Version standard → 41,98 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Version Deluxe → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.

Bethesda.net Version standard → 42,69 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Version Deluxe → 58,49 € au lieu de 79,99 €, soit 27 % de réduction.



Lors de la parution d'un jeu, il n'est pas rare que les joueurs doivent faire face à quelques problèmes, que ce soit des problèmes d'affichage ou autres.n'est malheureusement pas épargné, mais ces derniers sont un peu plus importants qu'à l'ordinaire et concernent plus particulièrement les performances sur PC.Sur Reddit, mais aussi sur la page Steam du jeu,lors de phases de combats intenses. Selon certains commentaires,, un système anti-piratage, qui utilise une grande partie du processeur lorsque le jeu est lancé. C'est au travers d'un message un peu moqueur que l'un des community managers dea décidé de prendre la parole sur Reddit.Ce dernier a annoncé querencontrés par les joueurs, et qu'il prenait cela très au sérieux. Il travaille donc activement de façon à résoudre ces déconvenues dans les plus brefs délais. Le tout est de savoir désormais. Nous en saurons davantage dans les heures à venir.Pour rappel, DEATHLOOP est disponible depuis le 14 septembre sur PS5 et PC. Vous pouvez également l'acquérir tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC :