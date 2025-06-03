Dead Take, nouveau jeu d'horreur édité par Pocketpair, se dévoile

Surgent Studios revient sur la scène vidéoludique en annonçant Dead Take, un projet bien loin de l'ambiance colorée de son dernier projet en date.
Pocketpair est entre autres connu pour avoir développé Palworld
, le jeu où de petits monstres armés combattent à vos côtés dans un vaste monde ouvert. Mais Pocketpair endosse également le rôle d'éditeur pour soutenir de petits projets et leur permettre de voir le jour. D'ailleurs, l'un de ces projets vient d'être officialisé et peut être ajouté à la liste de souhaits Steam dès aujourd'hui
: Dead Take
.
Découvrez les travers d'un monde fait de strass et de lumière dans Dead Take
Dead Take est la toute nouvelle création de Surgent Studios, déjà connu pour Tales of Kenzera: ZAU
. Mais pour cette nouvelle aventure, les équipes mettent de côté le style Metroidvania et les mythes africains pour un univers regorgeant de secrets : l'industrie du divertissement
. Mais bien loin des paillettes, l'horreur semble régner entre les plateaux de tournage.
En effet, Dead Take sera un jeu d'horreur en vue FPS dans lequel vous incarnez un acteur parti à la recherche de l'un de ses amis disparus
. Cependant, le monde du divertissement n'est fait que de sourires de façade à en croire la description du jeu : « Découvrez une facette de l'industrie du divertissement dont on ne parle qu'à voix basse, pleine de cruauté et de ragots sordides, de souvenirs de rôles qui ont mal tourné, de cassettes d'audition troublantes et de personnages obscurs ayant le pouvoir de faire ou de défaire votre carrière.
»
Quand sera-t-il possible de découvrir Dead Take ?
Le jeu se dévoile d'ailleurs dans un premier teaser à l'atmosphère inquiétante.
Entre quelques images de neige télévisuelle, d'étranges messages apparaissent comme « Feed me something » (donne-moi quelque chose à manger), « KILL », « REAL » et « DEAD ». Enfin, quelques plans montrent l'intérieur d'un étrange manoir
qui sera le théâtre de votre mésaventure.
Dead Take est actuellement en cours de développement, mais sa sortie est prévue dans le courant de l'année 2025
, sans date précise à l'heure où ces lignes sont rédigées. Le titre sera, pour l'heure, une exclusivité PC.
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