Dead Take : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir au sujet de Dead Take, le jeu d'horreur de Surgent Studios.
Afin de vous préparer au mieux au lancement du tout nouveau jeu de Surgent Studios (Tales of Kenzera: ZAU) et de Pocketpair Publishing, nous vous avons concocté un récapitulatif de toutes les informations à connaître à propos de Dead Take
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes concernées.
Date de sortie de Dead Take
Pour commencer, et avant même de vous donner davantage de détails au sujet de ce jeu d'horreur, rappelons que la sortie de Dead Take est prévue pour le 31 juillet 2025
. C'est au début du mois de juin de cette année que Surgent Studios et Pocketpair Publishing ont annoncé Dead Take
pour la première fois.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Dead Take ?
Malheureusement, tout le monde ne pourra découvrir ledit jeu d'horreur à son lancement. En effet, Dead Take arrive, à la date indiquée précédemment, seulement sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store)
. Il y a, toutefois, des chances que des portages consoles se rendent disponibles, par la suite. Cependant, Surgent Studios et Pocketpair Publishing n'ont pas communiqué à ce sujet, pour le moment.
Dead Take, qu'est-ce que c'est ?
Comme dit précédemment, Dead Take est considéré comme un jeu d'horreur en vue à la première personne et de type « escape room »
, selon les informations partagées par les développeurs. En outre, ajoutons que Dead Take dispose d'un casting 5 étoiles, avec des acteurs et actrices très connus dans le milieu vidéoludique
. Par exemple, Neil Newbon (Baldur's Gate 3) joue Chase Lowry, tandis que Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33) incarne Vinny Monroe.
Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à des apparitions de Laura Bailey (The Last of Us Part II), Matthew Mercer (Critical Role), Sam Lake (Alan Wake 2), Travis Willigham (Star Wars Jedi: Fallen Order), CDawgVA (Honkai: Star Rail) ou encore Jane Perry (Dragon Age: The Veilguard) et Alanah Pearce (Cyberpunk 2077).
Dead Take est une histoire d'acteurs. Nous avions donc besoin d'acteurs qui l'ont vécu. C'est un jeu sur les grandes ambitions et la pourriture qui se cache en son sein. Les mensonges que nous nous racontons pour être sous les feux de la rampe et les monstres que nous devenons pour y rester. Tous les membres de cette équipe ont ressenti cette pression. C'était l'occasion de l'évacuer.
- Abubakar Salim, directeur créatif de Dead Take.
Quelle est l'histoire de Dead Take ?
Sur Dead Take, qui s'intéresse plus particulièrement à l'industrie du divertissement, les joueurs et les joueuses incarnent Chase Lowry, qui est à la recherche de son ami Vinny
. Celui-ci n'a plus donné signe après avoir participé à une fête hollywoodienne dans un manoir, qui cacherait de nombreux secrets.
Des détails sur le gameplay de Dead Take
À l'heure actuelle, nous ne savons que peu de choses concernant le gameplay de Dead Take
. Toutefois, selon les informations partagées par les développeurs sur Twitter/X et sur la page Steam du soft, nous savons que, sur Dead Take, les joueurs et les joueuses devront résoudre des énigmes ainsi que collecter des vidéos
, afin de découvrir les « secrets les plus sombres qui se cachent derrière la façade étincelante de l'industrie du divertissement
».
D'ailleurs, c'est en mettant la main sur des clés USB et des cartes mémoire que nous serons en mesure de reconstituer les précédents événements
et ainsi « révéler ce qui s'est réellement passé entre ces murs
». Cependant, rien ne sera forcément simple étant donné que « la maison vous observe. Elle semble hanter vos pas
».
Rendez-vous donc le 31 juillet 2025 pour plonger dans Dead Take
, qui arrive à cette date sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
commentaire (0)