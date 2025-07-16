Dead Take dévoile sa date de sortie et son casting, le compte à rebours commence

Surgent Studios a, récemment, partagé la date de sortie de Dead Take, dont le casting se révèle plus qu'intéressant.

Dead Take nous donne rendez-vous dans peu de temps

Dead Take. 31 July, 2025. Starring:



Ben Starr (@The_Ben_Starr)

Neil Newbon (@NeilNewbon)

Jane Perry (@TheJanePerry)

Alanah Pearce (@Charalanahzard)



🚨 With cameo appearances from:

Connor CDawgVA Colquhoun (@CDawgVA)

Laura Bailey (@LauraBaileyVO)

Matthew Mercer… pic.twitter.com/bNzMxsqhUf — Surgent Studios | Wishlist DEAD TAKE (@surgentstudios) July 16, 2025

Le casting de Dead Take se dévoile davantage

Dead Take est une histoire d'acteurs. Nous avions donc besoin d'acteurs qui l'ont vécu. C'est un jeu sur les grandes ambitions et la pourriture qui se cache en son sein. Les mensonges que nous nous racontons pour être sous les feux de la rampe et les monstres que nous devenons pour y rester. Tous les membres de cette équipe ont ressenti cette pression. C'était l'occasion de l'évacuer. - Abubakar Salim, directeur créatif de Dead Take.

Des détails sur l'histoire et le gameplay de Dead Take

Annoncé pour la toute première fois en juin 2025,, qui est développé par Surgent Studios et édité par Pocketpair, intrigue de nombreux joueurs et joueuses. Ces derniers pourront très prochainement essayer le jeu d'horreur étant donné queEn effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de Surgent Studios,(via la plateforme de Valve, Steam, et l'Epic Games Store). Ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y a plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir le jeu d'horreur des créateurs de Tales of Kenzera: ZAU, qui proposera, d'ailleurs, un (très) bon casting.Précédemment, les équipes en charge du titre avaient annoncé que Neil Newbow (Baldur's Gate 3) et Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33) avaient tous les deux un rôle dans. Surgent Studios a profité de l'annonce concernant la date de sortie du soft pour préciser queAinsi, Jane Perry (Dragon Age: The Veilguard) et Alanah Pearce (Cyberpunk 2077) ont rejoint la liste des doubleurs et doubleuses de. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à des apparitions de Laura Bailey (The Last of Us Part II), Matthew Mercer (Critical Role), Sam Lake (Alan Wake 2) ou encore Travis Willigham (Star Wars Jedi: Fallen Order) et CDawgVA (Honkai: Star Rail).. Sur le jeu d'horreur de Surgent Studios, nous suivrons donc les aventures de Chase Lowry (Neil Newbon), qui est à la recherche de son ami Vinny (Ben Starr). Ce dernier a disparu à la suite d'une fête hollywoodienne. Durant toute l'aventure, les joueurs et les joueuses devront résoudre des énigmes mais aussi collecter des vidéos, afin de découvrir « les « secrets les plus sombres qui se cachent derrière la façade étincelante de l'industrie du divertissement ».Rendez-vous donc le 31 juillet 2025 pour découvrir le nouveau jeu de Surgent Studios,. Date à laquelle le jeu d'horreur se rendra disponible sur PC.