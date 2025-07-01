Dead Take : Deux grands noms du milieu rejoignent le projet

Pocketpair et Surgent Studios ont, récemment, annoncé que deux acteurs très connus font partie du casting de Dead Take.
Au début du mois de juin 2025, Pocketpair et Surgent Studios ont annoncé Dead Take
, un jeu d'horreur en vue FPS prévu pour cette année 2025. Il y a très peu de temps, les équipes en charge ont indiqué que deux acteurs, très connus dans le milieu vidéoludique, ont rejoint le casting de Dead Take
.
Dead Take s'offre Ben Starr et Neil Newbon
En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement Surgent Studios (connu pour Tales of Kenzera: ZAU), nous avons appris que les acteurs de renom Ben Starr et Neil Newbon font partie du casting de Dead Take
. Pour être plus précis, Ben Starr (Final Fantasy XVI, Clair Obscur: Expedition 33) incarnera Chase Lowry tandis que Neil Newbon (Resident Evil Village et Baldur's Gate 3) sera Vinny Monroe
.
À ce propos, Abubakar Salim, qui est le fondateur de Surgent Studios, a expliqué sur son compte Twitter/X qu'il désirait, depuis le début du développement du jeu, avoir Ben Starr et Neil Newbon comme acteurs pour Dead Take
. Ce premier a même indiqué que « leurs performances m'ont laissé sans voix pendant le tournage
».
Une vidéo accompagne cette nouvelle annonce concernant Dead Take
Surgent Studios et Pocketpair ont profité de l'occasion pour partager une nouvelle vidéo, mais plutôt brève, concernant Dead Take
. Dans cette nouvelle communication visuelle, nous pouvons avoir un aperçu des performances de Ben Starr et Neil Newbon, ainsi que de (très) courtes séquences de gameplay
.
C'est en tout cas plutôt prometteur sur le papier, pour le moment. Reste à savoir ce que le nouveau jeu de Surgent Studios donnera manette en main. Rappelons, à ce sujet, que Dead Take
ne dispose pas encore de date de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais doit arriver dans le courant de l'année 2025. Nul doute que nous en saurons prochainement plus à ce sujet et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
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