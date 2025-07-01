Dead Take : Deux grands noms du milieu rejoignent le projet

Pocketpair et Surgent Studios ont, récemment, annoncé que deux acteurs très connus font partie du casting de Dead Take.

Dead Take s'offre Ben Starr et Neil Newbon

In Dead Take you'll splice together live-action videos you find around the mansion, which means you get to see Ben and Neil up close and personal. Their performances left me with my jaw on the ground when we were filming.



Release date coming soon. — Abubakar Salim (@Abzybabzy) July 1, 2025

Une vidéo accompagne cette nouvelle annonce concernant Dead Take

Au début du mois de juin 2025, Pocketpair et Surgent Studios ont annoncé, un jeu d'horreur en vue FPS prévu pour cette année 2025. Il y a très peu de temps, les équipes en charge ont indiqué queEn effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement Surgent Studios (connu pour Tales of Kenzera: ZAU), nous avons appris que. Pour être plus précis,À ce propos, Abubakar Salim, qui est le fondateur de Surgent Studios, a expliqué sur son compte Twitter/X qu'il désirait, depuis le début du développement du jeu, avoir Ben Starr et Neil Newbon comme acteurs pour. Ce premier a même indiqué que « leurs performances m'ont laissé sans voix pendant le tournage ».Surgent Studios et Pocketpair ont profité de l'occasion pour partager. Dans cette nouvelle communication visuelle, nous pouvons avoirC'est en tout cas plutôt prometteur sur le papier, pour le moment. Reste à savoir ce que le nouveau jeu de Surgent Studios donnera manette en main. Rappelons, à ce sujet, quene dispose pas encore de date de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais doit arriver dans le courant de l'année 2025. Nul doute que nous en saurons prochainement plus à ce sujet et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.