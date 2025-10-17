Glen Schofield croit toujours à Dead Space 4



le 17 octobre 2025 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 17 octobre 2025 à 18h00

Le créateur de Dead Space, Glen Schofield, ne renonce pas à son rêve de relancer la célèbre franchise horrifique. Avec la récente vente d'Electronic Arts, il espère que la série puisse changer de mains et qu'un nouveau projet voie enfin le jour.