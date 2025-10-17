Glen Schofield croit toujours à Dead Space 4

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 octobre 2025 à 18h00
Le créateur de Dead Space, Glen Schofield, ne renonce pas à son rêve de relancer la célèbre franchise horrifique. Avec la récente vente d'Electronic Arts, il espère que la série puisse changer de mains et qu'un nouveau projet voie enfin le jour.
Glen Schofield croit toujours à Dead Space 4
Plus de quinze ans après avoir marqué les esprits avec Dead Space, Glen Schofield n'a visiblement pas tiré un trait sur son œuvre. L'homme derrière la saga culte croit encore à la possibilité de produire un nouvel épisode, et il le fait savoir. Selon lui, la récente vente d'Electronic Arts pourrait être l'opportunité rêvée pour voir la licence passer sous un nouveau pavillon.

Un créateur toujours prêt à relancer Dead Space

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Glen Schofield, le papa de Deaed Space.

Lors d'un entretien accordé à IGN après son passage à la Gamescom Asia x Thailand Game Show, Glen Schofield a confié être « déjà en train de passer des appels » pour tenter de relancer le projet et potentiellement réaliser Dead Space 4. Il croit dur comme fer que « quelqu'un de nouveau pourrait racheter la licence Dead Space » à EA, désormais détenu par un consortium composé du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite (PIF), de Silver Lake et d'Affinity Partners (si le rachat est bien validé).

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Cette acquisition, estimée à 55 milliards de dollars, pourrait selon lui redistribuer les cartes. « Le fait qu'EA vienne d'être racheté, je pense que cela crée une opportunité. J'ai plusieurs idées prêtes à être lancées, dont Dead Space 4 », explique-t-il.

EA n'est « plus intéressé » par la série

Malgré ses efforts, Glen Schofield a reconnu que ses récentes discussions avec Electronic Arts n'ont pas été fructueuses et si une suite devait voir le jour, ce serait loin du géant américain.
Je suis allé voir EA récemment, et ils m'ont dit : non, nous ne sommes plus intéressés.
Il aurait pourtant assuré pouvoir faire économiser entre 30 et 40 millions de dollars à l'éditeur en utilisant les modèles développés par EA Motive lors du remake de 2023. Mais rien n'y fait, EA ne souhaite plus investir dans la licence, jugée non rentable, ni l'adapter sous d'autres formats tels qu'un film ou une série télévisée.

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Un potentiel immense encore inexploité

Sorti en 2023, le remake de Dead Space signé EA Motive avait séduit la presse et les fans grâce à sa fidélité à l'original de 2008. Pourtant, malgré une réception critique solide, le titre n'aurait pas atteint les objectifs de ventes fixés par l'éditeur. Cette contre-performance aurait mis fin aux discussions autour d'un remake de Dead Space 2, qui n'aurait d'ailleurs jamais dépassé le stade de la rumeur.

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Glen Schofield reste néanmoins convaincu que la franchise a encore un avenir, que ce soit sous forme vidéoludique ou à travers d'autres médias. « Dead Space mérite d'être adapté au cinéma ou à la télévision », a-t-il déclaré, tout en soulignant son optimisme quant à un futur rachat de la licence.

Pour l'heure, EA semble vouloir se concentrer sur d'autres licences plus lucratives, tandis que les fans, eux, espèrent toujours que Dead Space 4 puisse voir le jour. Une attente qui, à en croire l'intéressé, n'est peut-être pas vaine...
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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