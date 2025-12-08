Dead Space : Que prévoit EA pour l'avenir de la licence ?

Si EA a déjà confirmé qu'il ne développerait pas Dead Space 4, les joueurs se demandent ce que l'éditeur prévoit pour la franchise. Mais les nouvelles seraient loin d'être réjouissantes...
En décembre 2024, Glen Schofield (créateur de The Callisto Protocol et de Dead Space) confiait avoir proposé un scénario pour le 4e opus de la franchise. Mais l'éditeur et développeur a refusé l'idée
sans même donner les raisons de cette réponse. Un an plus tard et suite aux événements liés au rachat par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, des rumeurs pourraient apporter des éléments de réponse.
Une franchise en pause à l'heure actuelle
Dans leur podcast hebdomadaire, les journalistes d'Insider Gaming se sont penchés sur le cas Dead Space et son éventuel avenir au sein d'EA. En effet, l'éditeur est toujours détenteur des droits d'exploitation, même s'il ne souhaite pas concrétiser le projet Dead Space 4
. Mais des échanges internes relayés par l'équipe d'Insider Gaming sous-entendent que tous les potentiels projets en lien avec la franchise sont actuellement suspendus.
Mais un autre détail inquiétant a été relevé lors de ces échanges internes. Les personnes interrogées pensent qu'un nouveau jeu Dead Space (qu'il s'agisse d'un reboot, d'une suite...) aurait très peu de chances de voir le jour dans la situation actuelle. D'ailleurs, certains employés ont évoqué l'idée que la licence ne figure plus dans le catalogue d'Electronic Arts dans les prochains mois
.
Dead Space potentiellement vendu par EA ?
Sous couvert d'anonymat, certains membres du personnel d'EA ont suggéré l'idée que la franchise Dead Space soit vendue dans un futur proche. Une telle opération permettrait notamment à l'entreprise de réduire ses dettes et de récupérer une partie de son investissement
après la finalisation de la transaction l'année prochaine.
Cependant, il s'agit là de simples hypothèses évoquées en interne et non d'une information officielle partagée par EA. L'avenir de Dead Space est donc plus incertain que jamais…
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