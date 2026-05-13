Dead Space 4 définitivement jeté à la poubelle pour des questions de rentabilité ?

L'avenir de Dead Space 4 est toujours incertain. Cependant, son producteur pense que le projet ne verra jamais le jour car pour être rentable, le titre devrait atteindre un objectif de ventes presque inatteignable.

Même s'il est attendu par ses admirateurs, Dead Space 4 a presque atteint le statut de rêve abandonné. Peu de nouvelles sont partagées sur le titre et ces dernières ne sont pas très rassurantes. Même si EA n'est pas en charge du projet, son créateur Glen Schofield espère toujours que ce quatrième opus arrive entre les mains des joueurs.

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Cependant, une nouvelle révélation sous-entend que Dead Space 4 ne sortira jamais. Celle-ci provient de Chuck Beaver, ancien scénariste et producteur. Selon lui, le titre ne sortira jamais car il ne serait pas rentable.

Des questions financières derrière le non-développement de Dead Space 4

Invité du FRVR Podcast, Chuck Beaver a évoqué l'une des possibles raisons derrière l'absence de Dead Space 4 : l'argent. Produire un jeu nécessite plusieurs années de travail, une équipe entièrement dédiée, une campagne de promotion et des coûts de développement importants. Les éditeurs comptent donc sur les ventes des jeux pour rentrer dans leurs frais et faire des bénéfices.

Or, la franchise Dead Space aurait des coûts de production trop élevés. Même si la licence reste populaire auprès des joueurs, le producteur estime qu'il faudrait la garantie de 10 millions de copies de Dead Space 4 pour qu'il voie le jour. Un tel chiffre reste cependant un tour de force, sachant que d'autres jeux d'horreur n'atteignent pas ce palier.

À titre de comparaison, Silent Hill f (sorti en septembre 2025) vient de franchir le cap des 2 millions de copies écoulées. Tandis que Resident Evil Requiem a dépassé les 7 millions d'unités vendues à la fin du mois d'avril. Envisager plus de 10 millions de ventes est donc presque impossible à concrétiser, d'autant que le dernier jeu Dead Space hors remake est sorti en 2013.

« Un jeu solo sans service, un modèle économique complètement dépassé »

Même si les résultats de ces deux titres sont excellents, Chuck Beaver explique que « les entreprises recherchent aujourd'hui le prochain Fortnite. Elles ont besoin d'un produit rentable sur le long terme… un jeu solo sans service, un modèle économique complètement dépassé. »

Malgré tout, le producteur a aussi rappelé que « C'est décevant de ne pas pouvoir mener une franchise aussi appréciée à son terme logique, mais je suppose que je suis trop dans ma vision de producteur. » L'espoir de voir Dead Space 4 arriver diminue de jour en jour et seul un miracle pourrait permettre de concrétiser ce projet.