Dead Island 3 vise une sortie pour 2028



le 16 décembre 2025 à 14h39 Publié par Corentin Rimbert le 16 décembre 2025 à 14h39

C'est officiel, les zombies n'ont pas dit leur dernier mot. Dambuster Studios confirme, une nouvelle fois, le développement de Dead Island 3 via un rapport financier. Après le succès de l'épisode précédent, l'équipe vise une sortie pour 2028. Voici tout ce que l'on sait sur ce projet encore mystérieux.