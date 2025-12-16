Dead Island 3 vise une sortie pour 2028

C'est officiel, les zombies n'ont pas dit leur dernier mot. Dambuster Studios confirme, une nouvelle fois, le développement de Dead Island 3 via un rapport financier. Après le succès de l'épisode précédent, l'équipe vise une sortie pour 2028. Voici tout ce que l'on sait sur ce projet encore mystérieux.
Le succès commercial de Dead Island 2
, avec ses 20 millions de joueurs cumulés, ne pouvait rester sans suite. Après avoir annoncé une suite il y a quelques mois
, Dambuster Studios le confirme et annonce travailler activement sur le troisième opus de la franchise. L'information ne provient pas d'une annonce grandiloquente lors d'un salon international, mais d'un rapport financier
repéré par des observateurs attentifs. Le document est sans équivoque sur les intentions du studio britannique, qui mobilise désormais l'intégralité de ses forces vives sur ce nouveau chantier titanesque
.
Une sortie calée pour le premier semestre 2028
Selon les documents financiers de Plaion, la maison mère, la fenêtre de tir est déjà fixée
. L'objectif est de lancer Dead Island 3 durant le premier semestre de l'année 2028
, plus précisément entre avril et octobre selon les interprétations des trimestres fiscaux. Si cette date peut sembler lointaine, elle témoigne d'un cycle de développement plus sain et structuré que celui de son prédécesseur, tristement célèbre pour son enfer de production ayant duré une décennie entière
. Une fois les portages Mac et Luna de l'épisode actuel terminés, les 194 employés du studio se consacreront exclusivement à cette suite
.
Cette échéance de 2028 soulève une hypothèse technique particulièrement intéressante pour les joueurs. Si le jeu est logiquement prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, la date coïncide potentiellement avec l'arrivée de la prochaine génération de consoles
. Il n'est donc pas exclu que ce titre serve de pont technologique ou de vitrine pour les futures machines de Sony et Microsoft, ce qui expliquerait la longueur du cycle de production envisagé.
Adieu Los Angeles, bonjour l'inconnu
L'autre information majeure concerne le cadre de cette nouvelle aventure. Dambuster Studios avait déjà semé quelques indices plus tôt cette année pour célébrer les 14 ans de la licence originale. Une image promotionnelle montrait un personnage faisant du stop pour quitter Los Angeles, la ville emblématique de « HELL-A » explorée dans le deuxième volet. Le message était clair : l'épidémie est loin d'être terminée, mais elle va se déplacer géographiquement
.
Les spéculations vont bon train concernant la nouvelle destination des tueurs de zombies. Si le tout premier jeu se déroulait sur une île fictive d'Océanie et le second en Californie, ce troisième opus pourrait nous emmener vers Las Vegas ou une tout autre région continentale américaine
. Ce changement de décor est une nécessité pour renouveler l'expérience après un Dead Island 2 qui, bien qu'apprécié pour son système de combat viscéral, reposait sur une structure assez classique.
Il faut rappeler que la franchise revient de loin : annoncé en 2014, le deuxième opus est passé entre les mains de Yager Development, puis Sumo Digital, avant d'atterrir chez Dambuster en 2019. Espérons que pour ce troisième volet, la route soit bien moins chaotique et qu'il s'inspire de tous les points positifs de Dead Island 2.
commentaire (0)