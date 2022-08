Dead Island 2 est vivant et partage une bande-annonce, rendez-vous en 2023

Dead Island 2 est de retour

Nous n'osions presque plus imaginer queallait voir le jour, malgré le fait que les développeurs aient répété, à plusieurs reprises, que le projet n'était pas mort. Huit ans après son annonce,, notamment un trailer, lors de la gamescom, mais aussi une date de sortie.Le jeu de survie post-apocalyptique est l'une des annonces majeures à retenir, bien qu'il y en ait eu de nombreuses autres très intéressantes. Nous avons eu le droit à une cinématique pour le moins sanglante, dans laquelle le zigouillage de zombies est le mot d'ordre. Nous pouvons également y voir un survivant, explorer des lieux abandonnés sans être affolé par les créatures qu'il croise.Une autre vidéo , avec quelques timides séquences de gameplay a également été publiée, dans laquelle nous pouvons également contempler des morts-vivants se faire trucider avec toutes sortes d'armes. Comme dans le premier épisode, nous pourrons profiter de l'environnement lors de nos combats. Ainsi, après de longues années d'attente,, et pourra même être joué dès le début de l'année 2023.En effet, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule,. Le rendez-vous est donné pour le, qui est attendu sur PC (exclusivement sur l'Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2023, près de dix ans après sa première bande-annonce, lors de l'E3 2014. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander sur les différentes plateformes.