Dead Island 2 : 2022, enfin son année ?

Je ne peux pas parler de Dead Island 2 parce que ce n'est pas annoncé comme tel par l'éditeur. Mais nous venons de parler du fait que nous avons un titre AAA non annoncé... que vous pensez être Dead Island 2, donc il m'est difficile de faire d'autres commentaires à ce sujet.

Et si 2022 était enfin l'année de Dead Island 2 ? Depuis 2014 et son annonce à l'occasion de l'E3,. Son nom a cependant été évoqué à maintes reprises, que ce soit via des rumeurs ou dans des débats plus officiels. Si nous savons que la production a été recommencée (au moins une fois), Deep Silver, en charge du projet avec Dambuster en tant que développeur, ne s'est pas montré très loquace ces dernières années.Cependant, cela pourrait s'accélérer dans les mois à venir, avec dans un premier temps une nouvelle officialisation et dans un second, une sortie. À l'occasion de la présentation du bilan financier d'Embracer Group (maison mère de Deep Silver), une question a été posée,(1avril 2022 - 31 mars 2023), ce à quoi le PDG a eu une réponse pouvant nous donner quelques indices :Naturellement, ces propos sont sujets à interprétation,. En fin d'année 2020, déjà, Deep Silver avait indiqué que Dead Island 2 était toujours en vie, et que des nouvelles seraient données lorsque le studio serait prêt. Plus d'un an plus tard, cela pourrait être le cas.Quoi qu'il en soit, celles et ceux attendant impatiemment des nouvelles de Dead Island 2 ne sont plus à quelques mois près... Mais 2022 pourrait bien marquer le retour de la licence au premier plan, huit ans après.