Dead Cells : La roadmap 2022-2023 dévoilée

Des nouveautés à venir, jusqu'en 2023, sur Dead Cells

Le roguelike du studio français Motion Twin,, est sorti en 2018 sur la plupart des plateformes de jeu. Depuis son lancement officiel, le titre profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs. Dans ce sens, le studio a, dernièrement, déployé la mise à jour « Breaking Barriers » , rendant le soft plus accessible grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités. De plus, au début du mois de juillet, le patch 30.0, apportant une nouvelle arme et une nouvelle tenue, entre autres, est arrivé.Or, Motion Twin n'a pas dit son dernier mot et entend bien poursuivre son suivi de Dead Cells, jusqu'en 2023. En effet, le studio a, récemment, dévoilé une, présentant les contenus à venir sur le roguelike.D'après les informations partagées, les développeurs travaillent actuellement sur le mode « Boss Rush », qui devrait débarquer en automne. Cet hiver, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouveaux éléments en jeu, mais nous ne savons pas encore, précisément, de quoi il s'agit.Pour finir, Motion Twin promet que 2023 sera « l'année la plus excitante dans l'histoire de Dead Cells ». À ce sujet, dans un récent post publié sur la page du jeu, sur Steam , le studio a écrit : « À l'approche de 2023, nous ne ralentirons pas le rythme, en réalité, nous accélérerons les choses. Ce sera, de loin, notre plus grande année depuis le lancement de la version 1.0 et nous sommes ravis à l'idée de vous montrer ce que nous avons préparé en coulisse ».Pour le moment, le studio n'a pas donné plus de précisions. Il y a de fortes chances que Motion Twin partagera plus de détails, dans les prochaines semaines ou dans les mois à venir. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.Si vous n'avez pas encore découvert Dead Cells, sachez que vous pouvez vous le procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :