Dead Cells devient plus accessible grâce à la mise à jour « Breaking Barriers »

Cependant, nous réalisons que la façon dont le jeu est conçu peut mettre des obstacles quant à l'accès à cette expérience pour certains joueurs. Ces nouvelles options sont conçues pour permettre des ajustements spécifiques et personnalités pour ceux qui en ont besoin, afin de rendre accessible ce « jeu difficile, mais juste », au lieu d'ajouter des niveaux de difficulté arbitraires qui ne répondent pas réellement aux besoins des joueurs

Sorti au cours de l'année 2018, le roguelite du studio Motion Twin,, a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses et ne cesse d'en attirer de nouveaux. D'ailleurs, Dead Cells profite d'un véritable suivi de la part des développeurs français. À ce sujet, le soft vient tout juste d'accueillir une nouvelle mise à jour. Il s'agit du patchqui est, désormais, disponible sur la plupart des plateformes de jeu.Étant un roguelite, Dead Cells propose nécessairement de la difficulté. Or, le studio a décidé de le rendrepour tous les joueurs et toutes les joueuses, et plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Cette nouvelle mise à jour a été élaborée en collaboration avec la fondation AbleGamers. Sur la page de Dead Cells sur Steam , il est écrit :Ainsi, « Breaking Barriers » permet aux joueurs et aux joueuses de changer, quant au nombre de vies disponibles, par exemple. De plus, ces derniers peuvent décider d'activer ou non le mode Assistance, octroyant la possibilité d'ajuster les dégâts des pièges, activant automatiquement les attaques avec l'arme de base et renvoyant les joueurs au début du niveau, et non au HUB, en cas de mort.Par ailleurs, la mise à jour « Breaking Barriers » introduit. Les développeurs permettent ainsi la modification de la taille de l'interface utilisateur, la taille de la police, les filtres de couleur d'arrière- plan ou encore les commandes personnalisables, entre autres. Si vous désirez plus de détails concernant cette mise à jour, sachez que le patch notes complet et en anglais est disponible sur le site officiel Notons, pour finir, qu'activer les différentes options d'accessibilité sur Dead Cells n'handicapera en rien les chasseurs et chasseuses de trophées/succès puisque Motion Twin a décidé de les laisser actifs, peu importe les paramètres sélectionnés.Si vous n'avez pas encore découvert, sachez que vous pouvez vous le procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :