Days Gone va avoir droit à une version Remastered

Alors que la licence avait été mise de côté par Sony, Days Gone se voir offrir une version remasterisée incluant de meilleures performances graphiques et un mode arcade.
Le State of Play du 12 février 2025 a été marqué par le retour inattendu d'une licence pourtant boudée par Sony : Days Gone.
En effet, PlayStation avait renoncé à développer une suite au titre malgré un certain succès auprès des joueurs. Dans l'ombre, une rumeur évoquait cependant le retour de Deacon St.John, mais sous la forme d'une version graphiquement adaptée à la PS5. Cette théorie a été confirmée avec l'annonce officielle de Days Gone Remastered
.
Days Gone Remastered proposé sous forme de jeu complet ou de mise à jour à petit prix
À ses débuts, le jeu d'origine souffrait de plusieurs problèmes causant des bugs à profusion et un arrêt brutal au lancement du disque. Days Gone Remastered souhaite corriger cette première impression en proposant un affichage 4K ou un mode performance en 1440p ainsi que 60 images par seconde
. Une optimisation PS5 Pro est également prévue, mais ses spécificités techniques ne sont pas encore connues.
En complément de la mise à jour visuelle, Days Gone Remastered proposera un mode Arcade inédit, « Assaut de horde ».
Dans ce dernier, le joueur devra défier des mutants de plus en plus imposants en vue de décrocher le score le plus élevé possible. Cette version remasterisée offrira également des ajouts classiques à ce type de produit comme un mode Photo, un mode Speedrun pour les plus audacieux ainsi qu'un mode Hardcore
où la mort signe la fin de l'aventure.
Days Gone Remastered sera disponible à partir du 25 avril 2025 sur PlayStation 5 mais aussi sur PC
. Deux options d'achat seront proposées. Celles et ceux qui n'ont pas encore découvert le titre pourront acheter le jeu complet pour 50 euros. Toutefois, une mise à niveau à 10 euros sera accessible pour les joueurs possédant le titre et voulant le redécouvrir dans une version visuellement améliorée.
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